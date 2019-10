Simona Halep a fost cerută în căsătorie, în mare secret de Toni Iuruc, iubitul cu care s-a afișat încă din această vară. Relația lor este una mult mai serioasă decât se credea.

Foarte discretă când vine vorba de iubirile din viața ei, Simona Halep, a avut parte de o surpriză din partea lui Toni Iuruc. Acesta a îngenuncheat în fața ei și i-a pus întrebarea la care, probabil, visa. Simona a răspuns emoționată: ”DA”. Se pare că a acceptat cererea în căsătorie și s-au apucat să se ocupe de organizarea nunții.

”Se vor căsători, la anul, în luna septembrie, după ce va participa la US Open. Evenimentul va fi unul fabulos, la un restaurant de lux din Constanța și, normal, va fi organizat conform tuturor tradițiilor machedonești”, a spus un apropiat al familiei Simonei Halep pentru wowbiz.ro.

Aceași sursă mai spune că ceremonia de nuntă va fi una la care vor participa câteva sute de persoane. Puține sunt restaurantele care pot să gazduiască un astfel de eveniment și a fost un lucru destul de greu de rezolvat.

”Vor participa toate neamurile lor, personalități din tenis, din sport, vor fi sute de invitați, poate chiar o mie. Totul a fost deja stabilit, e cam bătut în cuie și, normal, Simona Halep este încântată că a reușit să pună la punct toate detaliile. Evident, au mai rămas lucruri de rezolvat, precum rochia, costumul de nuntă al lui Toni Iuruc, dar, în mare, totul a fost stabilit”, a spus sursa citată.

Toni Iuruc, iubitul Simonei Halep este machedon și om de afaceri influent. Acesta are nu mai puțin de șase firme și ar fi fost un apropiat al lui Sorin Oprescu.

„L-am cunoscut. Am fost cu el la o cafea de 3-4 ori. E un băiat foarte serios, e amic cu fiul meu. E un băiat frumos, care a făcut avere. E pricopsit, nu e un sărăntoc. Totuși, el nu are câți bani face ea. Domnilor, dacă n-o aveam pe Halep, nu mai auzea nimeni de noi. Se auzeau doar nenorociri despre țara asta”, a spus Dumitru Dragomir despre iubitul Simonei Halep.

