Simona Halep va deveni Ambasador AVON, din luna martie va fi imaginea unui nou parfum și va apărea pe prima pagină a catalogului AVON din luna februarie cu un nou look.

„Cu un traseu personal și profesional care inspiră o lume întreagă, Simona Halep se alătură femeilor care au curajul de a-și spune povestea de viață cu voce tare alături de AVON. Totodată, ea devine și imaginea noului parfum „Her Story” lansat cu ocazia zilei de 8 martie”, se arată într-un comunicat al companiei de cosmetice.

Astfel, Halep devine imaginea parfumului „Her Story” ce urmează să fie lansat, iar prima apariție a acesteia în calitate de Ambasador AVON va fi pe coperta catalogului din februarie, unde sunt prezentate noutățile brandului pentru luna dedicată celebrării femeilor din întreaga lume.

„De la vârsta de 4 ani, universul meu a devenit tenisul. Cu fiecare zi, am învățat să fiu mai bună, să obțin cele mai bune rezultate, am muncit să îmi îndeplinesc obiectivele și să transform în realitate chiar și cele mai nebune visuri. Am reușit și am realizat că viața mea este despre cât de frumos îmi trăiesc fiecare capitol din poveste. Ce au în comun tenisul și frumusețea? Încrederea. Încrederea că atunci când port aroma care mă definește, îmi pot împlini cele mai nebune visuri. Her Story m-a cucerit din prima clipă. Este semnătura mea personală care îmi amintește în fiecare zi că imposibilul devine posibil”, a declarat Simona Halep.

