Simona Halep, numătul 3 mondial şi favorită 3, va evolua, marţi, nu mai devreme de ora 14.00, cu jucătoarea belgiană Elise Mertens, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 13, în optimile de finală ale turneului Madrid Open, anunță news.ro.

Meciul este primul al zilei de marţi de pe arena Manolo Santana.

După încă o zi de odihnă, constănţeanca de 29 de ani revine pe teren. Acesta se anunță a fi cel mai greu meci de până acum de la acest turne. Simona Halep are două trofee şi două finale jucate la Madrid Mutua Open şi, la ce a arătat şi la ediţia din acest an, e clar că se simte ca acasă, când intră pe teren, în complexul Caja Magica. În acest momnt, Halep mai are nevoie de patru victorii pentru a face tripla la Madrid, după cele două titluri cucerite, în 2016 şi 2017.

Astăzi, fostul lider WTA va juca pentru accederea în sferturi, urmând să o întâlnească pe Elise Mertens (16 WTA).

Halep, câștigătoare în fața belgiencei

Halep are un bilanţ pozitiv cu adversara ei din Belgia, 4-1. Cu toate acestea, partida de astăzi se anunţă a fi cea mai dificilă de până acum pentru Halep la Madrid 2021.

Potrivit organizatorilor, Halep şi Mertens vor evolua în al doilea meci al zilei pe „Manolo Santana Stadium“, nu mai devreme de ora 14.00 (Digi Sport 2), ora României.

Iată istoricul duelurilor Halep – Mertens, în circuitul feminin: *2020 (Praga, zgură): 6-2, 7-5 Halep *2020 (Australian Open, hard): 6-4, 6-4 Halep *2019 (Doha, hard): 3-6, 6-4, 6-3 Mertens *2018 (Roland Garros, zgură): 6-2, 6-1 Halep *2018 (Madrid, zgură): 6-0, 6-3 Halep.

Ultima confruntare dintre cele două sportive datează din 2020, de la Praga. Halep a câştigat în august 2020 turneul de la Praga învingând-o în finală pe Mertens. În patru meciuri s-a impus românca, iar în unul sportiva belgiană.

Duminică, în Ziua de Paști, a avut loc un joc deosebit de important în turneul de la Madrid în compania lui Saisai Zheng.

