O glumă asociată cu titlul obținut de Simona Halep la Wimbledon a devenit virală în timpul ceremoniei de decernare a Premiilor Grammy, ajunsă la cea de-a 66-a ediție.

Serena Williams, campioana cu care Simona Halep se află în relații tensionate, a avut o prezență spectaculoasă acolo. Astfel, americanii au profitat de această ocazie pentru a o ironiza pe sportiva din Constanța.

Serena a fost prezentă la ceremonia Premiilor Grammy pentru a introduce trupa rock Green Day. În același timp, ținuta purtată de fostul jucător american a stârnit interes la acest eveniment muzical.

După ce fosta jucătoare a pășit pe scenă la Premiile Grammy, americanii au lansat comentarii cu tentă ironică la adresa Simonei Halep:

tennis superstar Serena Williams wins her first Grammy for best album „8 is a better number” #GRAMMYs pic.twitter.com/VNBtNi4G02

— Serena’s snatched wig (@Danidilo2) February 5, 2024