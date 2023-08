Simona Halep ar putea fi complet nevinovată

Simona Halep ar putea fi complet nevinovată în contextul în care Roxadustat se găsește într-un supliment alimentar legal. Informația respectivă a fost dezvăluită de Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO.

„Mi se pare inacceptabil să dureze atât de mult procesul lui Halep! Este viața unui jucător… Nu cunosc speța, respect procedurile, dar mi se pare că este nepermis de lungă pauza. Substanța respectivă se găsea într-un supliment alimentar legal”, a spus el în cadrul podcastului „Prietenii lui Ovidiu” de pe canalul de YouTube „Gazeta Sporturilor”.

Legătura lui Mircea Geoană cu sportul este mult mai puternică decât ştie lumea

Puţină lume ştia că Mircea Geoană este pasionat de sport, în tinereţe el jucând baschet şi rugby. Mai mult, a fost şi arbitru de fotbal o perioadă.

„Când eram în școala generală, dimineața făceam antrenamente la tenis la Palatul Pionierilor, club serios, mergeam la școală, iar după-amiază făceam baschet la Școala Sportivă 3. Am jucat un an jumate, apoi doi ani rugby, iar înainte de Revoluție am fost și arbitru de fotbal. Sportul îmi este în sânge”, a povestit numărul doi din NATO în emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia.

Din păcate, Mircea Geoană nu a mai putut continua să joace baschet după ce tatăl său i-a interzis asta şi i-a pus în vedere să se pregătească serios pentru examenul la facultate.

„Am jucat baschet la Uranus, apoi ne-a preluat Steaua și am jucat pe Calea Plevnei. Unde erau fostele grajduri regale. Făcuseră două săli lungi de sport separate printr-o cortină și acolo făceam antrenamentele. Trebuia să dau la facultate. Mă duceam la antrenamente și veneam acasă pe la 12 noaptea. Într-o seară, tata, care lucra pentru apărarea civilă în armată, a venit în uniformă la antrenament și a zis „de-acum încolo o termini cu baschetul, ai de dat examen la facultate”. Am terminat-o cu baschetul, trebuia să învăț și pentru facultate că nu stăteam prea grozav, iar mama, Dumnezeu s-o odihnească!, m-a acoperit față de tata și am jucat rugby la Arhitectură. Unde e acum stadionul de la Arcul de Triumf. Jucam pe șest și mama îmi spăla lucrurile murdare fără să știe tata”, a mărturisit Mircea Geoană.

Simona Halep s-a bucurat de vacanța de vară în Capri, Italia

În timp ce fanii ei și presa sportivă așteaptă cu nerăbdare verdictul final în cazul procesului ei, Simona Halep s-a relaxat prin străinătate. Jucătoarea de tenis s-a bucurat de vacanța de vară în Capri, Italia.

Duminică, 20 august 2023, vedeta a încheiat săptămâna postând un videoclip superb pe contul ei de Instagram. În acel videoclip, ea apare pe un yacht, într-un costum alb cu dulgi albastre, admirând liniștită peisajele superbe din Capri. La descriere, vedeta a scris „Capri, hai il mio cuore”, care înseamnă „Capri, ai inima mea” în limba italiană.

Pe fundalul videoclipului, ea a atașat o melodie de dragoste în limba italiană: „Ti amo” de Giovanni Zarrella. În rândurile următoare, puteți citi câteva dintre versurile melodiei, traduse în limba română: „Te iubesc, eu sunt. / Te iubesc, în adâncul sufletului, un bărbat. / Care nu are răceală în inimă / În pat, eu comand. /Dar tremur în fața pieptului tău. / Te urăsc și te iubesc / Este un fluture care moare / Își flutură aripile / Și dragostea care se face în pat / (Te iubesc, te iubesc) / Ia-mă, cealaltă jumătate a mea / (I love you, I love you) / Mă întorc la ea astăzi / (Te iubesc, te iubesc) / (Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc)”