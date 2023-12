Simona Halep a fost suspendată din tenis pentru o perioadă de patru ani. De la începutul problemelor sale în ceea ce privește dopajul, sportiva din Constanța s-a arătat mereu pozitivă.

Cu toate acestea, tenismena a decis să apeleze la ajutorul unui psiholog pentru a putea depăși momentele mai puțin plăcute din viața sa și din carieră.

Într-un interviu recent, Simona Halep a recunoscut că a trecut prin perioade mai puțin plăcute. Este vorba despre perioade în care nu a putut dormi sau în care a avut crize de anxietate.

Sportiva a evidențiat că este o jucătoare foarte emotivă și că, înainte de meciuri, stresul îi provoca dureri abdominale severe. A adăugat că, de când a primit această suspendare, trăiește în fiecare zi cu durere și anxietate, chiar dacă astăzi lucrurile stau puțin mai bine. Aceasta spune că știe că nu a făcut nimic rău.

