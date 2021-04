Simona Halep, criticată de un celebru designer vestimentar

Designerul vestimentar Alin Gălățescu a comentat ținuta Simonei Halep, după ce aceasta a postat pe propria pagină de Instagram o poză în care poate fi văzută în articolele respective.

„Și-a luat un tricou cu Dior 8, are niște bocăncei din ăia, șlăpuți din ăia de terasă de la același brand, geaca ordinară… Sărăcuța de ea, noroc că e simpatică și nu putem cere de la ea ceva stilistic. Arată ordinary. Mi-e dragă ea, dar nu are nicio treabă. Poate era pe șantierul viitorului hotel. Poate că e pe șantier. Eu niciodată nu am făcut o analiză a persoanelor publice care s-au dus la cumpărături, dar în momentul în care îți asumi…”, a spus designerul pentru Prima TV, punctând că a spus aceste lucruri deoarece Simona Halep a vrut să pozeze în ținuta respectivă.

Un alt comentariu a venit și din partea specialistei vestimentare Andreea Simona, care a subliniat că îndrăgita tenismenă se află în zona ei de confort.

„Ea e în zona ei de confort. Mie nu îmi displace ținuta. Ea stă toată ziua pe terenul de tenis și cumva o caracterizează”, a susținut Andreea Simona.

Simona Halep a dat marea lovitură!

Simona Halep a intrat în afaceri în plină pandemie. Cea de a treia jucătoare de tenis a lumii a făcut o investiție colosală într-un hotel de lux. Mai exact, este vorba despre o investiție de 1,5 milioane de euro.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, sportiva anunță că firma sa a terminat complexul Lotus Studio, situat la numai 500 de metri de plaja din Mamaia. Totodată, Halep a publicat și o serie de fotografii pentru a capta atenția urmăritorilor ei care își doresc o vacanță.

De menționat este faptul că, noua afacere a sportivei este una spectaculoasă, aflată într-o zonă excelentă pentru turismul românesc. Cei care se vor ocupa de administrarea afacerii sunt fratele și managerul Simonei Halep, Nicolae Halep.

Totodată, se pare că sportiva nu pierde timpul și vrea deja să găzduiască primii turiști în această vară. În ceea ce privește prețurile, potrivit informațiilor de pe site, două nopți de cazare în weekend în complexul Simonei Halep costă până la 1.500 de lei.