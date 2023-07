Este vorba despre un mesaj distribuit pe Twitter de Eric Conn, fost jurnalist american și actual influencer. Acesta a reacționat în urma unui articol publicat de The Sun, care prezintă „sacrificiile incredibile” făcute de Simona Halep pentru „a ajunge în vârf”.

„Pe când era o jucătoare adolescentă promițătoare, care câștigase deja titlul de campioană la juniori la Roland Garros, românca a luat decizia care i-a schimbat viața de a-și face o operație de micșorare a sânilor. Pieptul ei 34DD îi împiedica visul sportiv, așa că a intrat în operație la vârsta de 17 ani”, a scris publicația The Sun într-un articol.

În urma acestui articol, fostul jurnalist a lansat un mesaj controversate pe propria sa pagina de socializare.

„Simona Halep și-a făcut operație de micșorare a sânilor în adolescență. De ce? Acesta este un război împotriva corpului feminin și a naturii”, a scris actualul influencer.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar Conn a lansat o acuzație gravă.

„Se pare că i-au pus țesutul ăla în plus în brațe”, a scris o persoană într-un comentariu.

„Se numesc steroizi”, a reacționat Eric Conn în urma acestui comentariu.

Aceste comentarii au atras multe critici din partea utilizatorilor de pe Twitter, care l-au criticat pe Eric Conn pentru aceste mesaje. Fostul jurnalist a fost criticat și de fanii săi.

„Am scolioză pentru că nu-mi puteam susține pieptul”; „Omule, nu ai idee cât de dureros ar fi un DD ca atlet”, sunt doar câteva dintre comentarii.

„Există motive rele pentru ca o persoană să-și schimbe corpul, fără îndoială. Acestea fiind spuse, ai idee cât de dureroși pot fi sânii atunci când pur și simplu te ridici repede și trebuie să fugiți undeva? Uneori, nu întotdeauna, dar uneori reducerea sânilor poate ajuta de fapt sănătatea unei femei, poate atenua problemele de spate, poate reduce riscul de cancer de sân etc.

Am fost la școală cu o fată care și-a făcut una la sfârșitul liceului și i-a schimbat viața. Îmi amintesc că am văzut-o la 20 de ani și era o persoană diferită. În mai bine. Doar un alt punct de vedere de luat în considerare, nu că nu sunt de acord cu punctul tău de vedere că există un război împotriva femeilor și a naturii lor”, a scris o femeie într-un comentariu.

„Masculinizarea femeilor este o problemă reală, iar tu faci o treabă bună, Eric. Dar aici nu ai dreptate, frate”, a scris chiar unul din fanii săi.

Simona Halep had breast reduction surgery as a teenager. Why?

„Her 34DD chest was getting in the way of her sporting dream so she went under the knife at the age of 17.”

This is a war against the female body & nature. https://t.co/GlRZh0JeKe

— Eric Conn (@Eric_Conn) July 20, 2023