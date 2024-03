După ce Simona Halep a reușit să obțină reducerea suspendării sale de la patru ani la nouă luni, fiul lui Jimmy Connors a subliniat importanța acordării unei atenții mai mari luptei anti-doping, în special în ceea ce privește modul în care sportivii de top pot scăpa ușor de consecințele testelor pozitive.

Brett Connors crede că „trișorii sunt întotdeauna înaintea testării”. Totodată, consideră că organismele anti-doping au reușit să prindă prea puțini jucători importanți până în prezent. Astfel, a făcut referire la cazurile Simonei Halep și Mariei Sharapova.

Potrivit Tennisuptodate.com, în cadrul podcastului „Avantaj Connors”, fiul lui Jimmy a exprimat dezamăgirea sa față de faptul că, din rândul elitelor tenisului, doar Simona Halep și Maria Sharapova au fost suspendate pentru dopaj.

We check in on @BNPPARIBASOPEN ,@Simona_Halep wins her appeal & is the @PGATOUR just a qualifier for @livgolf_league ? New show out now🚨 https://t.co/E0AVsLUxte

— Advantage Connors Podcast (@advconnors) March 9, 2024