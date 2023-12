Probleme în familia Simonei Halep

Probleme pentru Simona Halep! Mai mulți membri din familia sportivei au înregistrat la Tribunalul Constanța un dosar în care cer falimentul unei firme deținute de tatăl sportivei, Stere Halep.

Joi, pe data de 21 decembrie, Gheorghe, Tanța și Mihai Halep au depus cerere pentru intrarea în faliment a debitoarei SNH Gold Imperial SRL, companie aflată sub controlul integral al lui Stere Halep, notează Replica de Constanța.

Înființată în 1992, compania se specializează în cultivarea cerealelor. În anul 2022, a înregistrat o cifră de afaceri de sub 550.000 lei și pierderi de aproape 260.000 lei. În plus, firma are datorii semnificative, de peste 7,6 milioane lei.

Una dintre locațiile firmei se află în Ovidiu. Acolo, se planifică construirea unei crame ce va include facilități de producție, servire a publicului și spații comerciale. La începutul lunii aprilie 2023, la Agenția pentru Protecția Mediului a fost depusă documentația necesară pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, având ca scop includerea în intravilan a unui lot situat în orașul Ovidiu.

Simona Halep luptă pentru a-și demonstra nevinovăția

Simona Halep și-a exprimat recunoștința față de susținerea compatrioților săi după ce a primit o suspendare de patru ani din tenis pentru dopaj. Marea campioană a menționat că sprijinul primit din partea românilor a depășit așteptările sale.

„Nimeni nu mă critică pentru nimic. Sprijinul oamenilor a fost peste așteptările mele. Am primit mii de mesaje din partea oamenilor care vor să mă vadă pe teren. Simt prezența acestor oameni alături de mine în lupta mea pentru adevăr. Acești oameni nu cred, în niciun moment, că eu puteam să fac ceva greșit”, a declarat ea pentru Paris Match.

În toamna anului trecut, Simona Halep a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat la US Open 2022. În septembrie 2023, a primit o suspendare de patru ani din tenis din cauza dopajului. Cauza acestui incident ar fi fost un supliment recomandat de echipa sa anterioară, condusă de fostul antrenor Patrick Mouratoglou. Sportiva din Constanța a menționat că nu își acuză echipa de rea intenție, însă este ea cea care suportă consecințele greșelii lor.

În pofida circumstanțelor, constănțeanca continuă să lupte pentru a-și dovedi nevinovăția. Practic, se află într-o perioadă de suspendare competitivă impusă, începând din octombrie 2022. Mai multe puteți citi aici.