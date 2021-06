Simona Halep are o țintă clară! Revine cu forțe proaspete

Simona Halep a vorbit, la plecarea spre Germania, despre ținta sa din perioada următoare. Astfel, sportiva a explicat că se va concentra pe turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, unde este campioană en-titre.

„Ar însemna mult să îmi păstrez trofeul, dar e mult prea greu, am stat foarte mult departe de tenis. Acum, sunt 100% din punct de vedere fizic. Eu îmi doresc să câştig din nou Wimbledonul. Am un turneu de pregătire, unde sper să joc bine. De doi ani nu am mai jucat pe iarbă, mi-era dor. E alt joc şi sunt entuziasmată”, a explicat Simona Halep, într-o declarație făcută la aeroport.

Va participa la Bad Homburg Open

Amintim că sportiva a postat săptămâna trecută un mesaj pe contul său de Facebook, în care anunță că va participa la Bad Homburg Open, un turneu pe iarbă de categorie 250, care va avea loc în Germania.

„Am niște vești bune pe care vreau să le împart cu voi. Sunt foarte încântată să anunț că voi participa la prima ediție a turneului Bad Homburg. Abia aștept să văd fanii din tribune. Ne vedem în curând”, a spus Simona Halep.

Competiția respectivă se va desfășura în 20 și 26 iunie. Totodată, la start vor lua parte jucătoare precum Petra Kvitova sau Angelique Kerber.

Sursă foto: INQUAM Photos, Mircea Rosca