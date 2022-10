Simona Halep nu renunță! Sportiva vrea să lupte până la capăt. Cum poate să își salveze cariera?

În cazul în care nu va reuși să-și dovedească nevinovăția, Simona Halep riscă până la patru ani de suspendare. Totuși, sportiva a reacționat și a transmis că nu a luat în mod conștient substanța interzisă.

De asemenea, Stere Halep, tatăl jucătoarei de tenis, a anunțat că aceasta a decis să trimită probe imediat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Este o situație prin care nu e ușor să trecem. Dar cu credință și ajutorul Domnului, se vor rezolva toate. Iar organele competente sper să facă dreptate. Deci Simona nu e vinovată cu absolut nimic. Ea a luat pentru glande, dar nu știm nimic. Cine să prescrie așa ceva? Simona nici n-are medic personal, n-a avut niciodată. Dacă o sticlă de apă era începută, ea nu bea până nu desigila sticla.

E acasă. La București, acasă la ea. Nu bănuim pe absolut nimeni pentru că bănuiala e cel mai mare păcat. Trădare? Nu știu despre cine e vorba. Se simte trădată de ceea ce se întâmplă, nu neapărat de cineva. Noi suntem o familie care nu bănuiește pe cineva până nu se află adevărul pur. (…) Sigur că da, se ocupă. Așa îmi spune, în mare, că se ocupă. E și normal că trebuie să scoată nevinovăția”, a spus Stere Halep, conform as.ro

Simona Halep își poate dovedi nevinovăția

La rândul său, Cosmin Hodor, fost manager de comunicare al Simonei Halep, a declarat că jucătoarea de tenis este extrem de afectată, dar este de părere că își poate dovedi nevinovăția.

„În dimineața aia am vorbit cu Simona, pentru că aveam ceva de făcut și m-a rugat să aștept, că o să vorbim mai târziu. Între timp, am aflat ce se întâmplă și am fost șocat. Nu merită ce se întâmplă în jurul ei în momentul ăsta.

Era ultima persoană care ar fi meritat așa ceva! O cunosc foarte bine și știu cât de corectă e în tot ce privește orice regulament și orice lege. Ea nu forțează nici un verde spre galben la semafor! Îmi spunea că merg prea tare când mergeam cu 60 de kilometri la oră, dacă era limita 50.

A ajuns unde a ajuns prin prisma disciplinei. Dar asta e viața, faci sacrificii enorme pentru o carieră și câteva fracțiuni de secundă pot schimba totul. E dureros tot ce se întâmplă și cred că toți oamenii sunt lângă ea, știu cât a muncit ca să ajungă o mare jucătoare.

Am vorbit chiar și aseară cu ea, e hotărâtă să lupte până la capăt. Oricât de dărâmată e după vestea asta, va lupta până la capăt. I-am spus la telefon că e important să accepte cu demnitate tot ce se întâmplă acum, să-și păstreze luciditatea și să ducă lupta până la capăt.

Își poate dovedi nevinovăția, asta e cel mai important acum. În momentul ăsta, nu e vorba doar de cariera ei, ci de viitorul ei. Depinde foarte mult de ce se întâmplă acum. E greu acum să-ți planifici ceva, nu știi când va fi luată o decizie”, a declarat Cosmin Hodor, conform digisport.ro

Termenul la TAS este de 21 de zile de la data la care i-a fost comunicat documentul

Potrivit explicației oferite de Cristian Jura, arbitru în cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, sportiva are un termen limită pentru a contesta decizia.

„Singurul lucru pe care îl poate face este să conteste punerea ei sub acuzare. Apoi să stabilească o strategie de apărare. Ea trebuie să conteste la Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv. Termenul la TAS este de 21 de zile de la data la care i-a fost comunicat documentul. Poate a avut o prescripție de la medic.

Am înțeles că a avut și ceva probleme de sănătate și poate un medic i-a recomandat medicamentul respectiv. Rămâne de văzut dacă a avut scutire de uz terapeutic sau nu a avut scutire de uz terapeutic. Ea asta trebuie să demonstreze: lipsa vinovăției sau a neglijenței semnificative!”, a declarat Cristian Jura.

O altă jucătoare a scăpat dintr-o situație similară

Cazul Simonei Halep amintește de cel al unei jucătoare de tenis din Turcia, care s-a apărat după ce a fost depistată pozitiv la controlul antidoping. Aceasta a motivat că problema i se trage de la carnea de vită și a reușit să-și anuleze suspendarea.

Este vorba despre Cagla Buyukakcay, o jucătoare în vârstă de 32 de ani din Turcia, care a fost depistată dopată în România. Aceasta a fost suspendată de către Federația Internațională, după ce a picat un test anti-doping susținut la Cluj, în cadrul turneului Winners Open 2021, desfășurat în luna august.

Pe 4 noiembrie 2021, tenismena din Turcia a fost suspendată provizoriu de ITF (n.red. Federația Internațională de Tenis). Totuși, jucătoarea din Turcia a cerut apoi o reexaminare a probei și a negat vehement că ar fi apelat la substanțe interzise. Aceasta a susținut la momentul respectiv că problema de fapt i se trage de la două fripturi de vită pe care le-a mâncat la Cluj-Napoca.

„Nu am auzit niciodată despre această substanță, dar am căutat date despre ea. Ceea ce vă rog să faceți și voi. E o substanță de uz veterinar folosită în unele țări pentru a crește masa musculară la animale. Pentru că vânzarea acestei substanțe este foarte bine controlată, nu poți cumpăra ractopamină în Turcia sau în străinătate”, a argumentat jucătoarea.