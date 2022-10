Răspunsul Simonei Halep pentru Patrick Mouratoglou

La scurt timp după ce Agenția Internațională de Integritate în Tenis a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep pentru că a fost depistată cu o substanță interzisă în organism, Patrick Mouratoglou a rupt tăcerea. Acesta a redistribuit, sâmbătă, mesajul Simonei Halep, postat recent pe contul ei de Twitter, în care spunea că vă lupta pentru a demonstra că toate acuzațiile care i-au fost aduse sunt false. Lângă mesajul ei, acesta a scris: „Te susțin 100% în această luptă Simona. Până la capăt.”

În scurt timp, a apărut și reacția Simonei Halep la instastory-ul antrenorului ei. Sportiva este decisă să demonstreze că este o greșeală.

„Așa vom face, Patrick!”, a scris jucătoarea de tenis pe contul ei de Instagram.

Simona Halep neagă acuzațiile care i-au fost aduse: „Astăzi încep o luptă pentru adevăr”

După ce a fost acuzată că a folosit Roxadustat, Simona Halep a spus că se simte trădată.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani”, a scris Simona Halep pe contul ei de Twitter.

Tatăl Simonei Halep, prima reacție după ce a fost suspendată

Vă amintim că, tot sâmbătă, Stere Halep a făcut primele declarații după ce fiica sa a fost testată pozitiv cu Roxadustat, o substanță interzisă care îți crește rezistența fizică, și a fost suspendată temporar.

Stere Halep are multă încredere în fiica lui, fiind ferm convins că nu a consumat niciodată substanțe interzise. Deși nu își poate da seama cum de fiica lui a fost testată pozitiv cu Roxadustat, este convins că Dumnezeu va rezolva această problemă.

„Ce putem să vedem? Vedem un lucru normal care se poate întâmpla oricui. Nu pot să știu ce s-a întâmplat, nu sunt specialist. Niciodată nu a luat nimic, trebuie răbdare și Dumnezeu va scoate la lumină lucru acesta. Noi suntem curați în suflet că Simona este curată. Niciodată nu a luat substanțe, puteți să îi întrebați pe toți cei care au lucrat cu Simona, și antrenorul, căci Simona este unicată la așa ceva”, a spus Stere Halep.

El a precizat, de altfel, că Simona Halep nu este afectată deloc de acest scandal din punct de vedere emoțional. Deși i-au fost aduse acuzații grave, ea este liniștită pentru că știe că „este curată”.

„Este foarte bună (n.r.: starea ei de spirit). Dacă ea este curată, nu are de ce să se teamă”, a adăugat tatăl jucătoarei de tenis, potrivit Antenei 3.