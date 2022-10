Ion Țiriac, acuzații dure la adresa lui Patrick Mouratoglou: „Antrenorul ăla ori e prost, ori e orb”

În prezent, Ion Țiriac afirmă că Simona Halep nu ar avea nevoie de preparator fizic, dacă antrenorul ei de tenis, Patrick Mouratoglou, ar fi fost profesionist. Declarațiile sale au fost interpretate de unele persoane ca fiind un atac subtil la adresa Simonei Halep, care și-a schimbat destul de des preparatorul fizic în ultima perioadă.

„Nu era mai dificil, nu era mai greu, chiar dacă n-am avut antrenor. Sigur, am avut antrenor, dar nu era cineva care chiar putea să-mi pună racheta ca lumea în mână. Eu mi-am pus-o în mână cum mi-am pus paleta de ping pong, de-asta am și rămas cu niște goluri mari în tehnica mea. Dar a fost o viață pe care nu aș schimba-o pe nimic.

Astăzi ai echipă. Antrenor, preparator fizic; păi antrenorul ăla ori e prost, ori e chior, ori e orb… adică nu știe ce îți trebuie, din punct de vedere fizic? Îți mai trebuie încă un preparator fizic? Ce să facă el? Să bată la mașină sau ce să facă? Maseur special, mai e și un psiholog, din când în când și așa mai departe, 6-7 persoane. E un sport profesionist, foarte bănos. Cei buni fac între 30-50 milioane per an. Formula 1, jucători de fotbal… nici ăla nu face 50 de milioane pe an”, a declarat, vineri, Ion Țiriac în cadrul unui interviu acordat pentru sport.ro.

Ilie Năstase, prima reacție după ce Simona Halep a fost depistată cu Roxadustat

La rândul său, Ilie Năstase a vorbit despre scandalul în care este implicată Simona Halep. Acesta a spus că mai cunoaște alte cazuri similare, dar despre care încă nu s-a aflat nimic! Fostul tenismen a spus că lucrurile ar fi stat cu totul altfel dacă Simona Halep ar fi fost din Statele Unite ale Americii.

„Nu vă pot spune nimic, fiindcă nu cunosc detalii. Doar Simona poate răspunde! Pe de altă parte, dacă Simona Halep era americancă, nu se publica nimic. Absolut nimic. Ştiu din surse apropiate tenisului mondial cazurile a două sportive despre care nu s-a scris niciodată nimic pe tema asta, deşi ar fi fost în situaţiii similare. Dacă numele lor ar fi apărut în presă, sponsorul sau sponsorii din tenis ar fi plecat acasă a doua zi!”, a declarat acesta pentru PlaySport.

„Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea… şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei… cineva care stă lângă ea trebuie să ştie.

Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu”, a zis el pentru Agerpres.