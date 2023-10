Gazeta Sporturilor a făcut o investigație despre firma canadiană Quantum Nutrition, care produce keto colagenul consumat, anul trecut, de Simona Halep, înainte de a fi depistată pozitiv. Investigația a fost preluată de publicația canadiană „The Globe and Mail”.

John Koveos, acționarul firmei, a zis că, deși firma lui nu produce propriu zis suplimentele, el „are încredere 100% în compania care o face”. Se pare că Simona Halep nu este singura care a consumat acea substanță.

Mai mulți atleți iau keto colagen și „niciun sportiv nu a avut probleme”.

„Au nevoie de cineva pe care să dea vina. Se dorește ca firma să fie țapul ispășitor. Quantum Nutrition produce suplimente pentru sute de atleți, printre care olimpici sau hocheiști din NFL. Niciun sportiv nu a avut probleme, fiind testați în mod regulat.

Iar Halep nu a fost singura atletă care a folosit acel produs în acea zi, la US Open”, a declarat John Koveos pentru The Globe and Mail, fără a spune cine sunt ceilalți sportivi.