Inclusiv adversara ei din finală a recunoscut la finalul partidei că românca a etalat un nivel al tenisului extrem ed crescut și a declarat că i-ar plăcea să o vadă mai des pe Halep jucând la acest nivel.

Această declarație a fost făcută la microfon, în timpul festivității de premiere. Însă Halep a făcut acum public și scurtul dialog care a avut loc între cele două imediat după încheierea partidei.

Astfel, ajunse la fileu pentru a-și strânge mâinile, Serena Williams a dat dovadă de extrem ed mult fair play, recunoscând că Halep a fost jucătoarea mai bună în finala de la Wimbledon.

„Mi-a spus ceva de genul, „Felicitări, meriţi pentru că ai jucat bine”. Dar nu mai ştiu exact, eram foarte emoţionată”, a dezvăluit Simona Halep.

În ceea ce privește declarațiile din timpul festivității de premiere, Serena Williams a puncta faptul că Halep a jucat foarte multe cu inima și că poate învăța acest lucru de la româncă.

„Simona a jucat extraordinar. Nu e o surpriză, toată lumea vrea să joace extraordinar împotriva mea. Am încercat orice, dar azi nu mi-a ieşit nimic. Simona a returnat aproape tot ce era posibil. Am o strategie anume pentru adversarele care reuşesc asta, dar am adoptat-o prea târziu. Cred că de multe ori am exagerat, am încercat prea mult. Pur şi simplu, Simona a returnat incredibil de multe mingi!” a analizat Serena jocul din finala în care a suferit cea mai drastică înfrângere.

„Oricum, despre meciul de astăzi nu pot să spun decât că adversara mea a jucat fenomenal! Nu pot să dau vina pe presiune sau pe alte emoţii, am jucat cât am putut de bine. Iar Simona şi-a dat inima pe teren. Poate trebuie să învăţ asta de la ea!”, a mai spus Serena Williams.

