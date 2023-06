Se pare că Simona Halep a plecat din România pentru a se relaxa într-o binemeritată vacanță, alături de cea mai bună prietenă a ei, Georgiana Herda.

Joi dimineață Simona Halep a fost văzută la „Aeroportul Henri Coandă”. Înainte de se urca în avion, Simona Halep s-a fotografiat alături de Amme, cea care și-a dorit o poză cu dubla campioană de Grand Slam.

Simona Halep și prietena sa au vizitat mai multe obiective precum Muzeele Vaticanului sau Panteonul din Roma. De asemenea, cele două s-au răsfățat cu preparatele din Italia, ieșind joi seară la un restaurant de lux. Simona Halep și Georgiana Herda au petrecut mai multe vacanțe împreună.

Simo in the morning at the airport with an influencer, Amme!

