Simona Halep a dat lovitura! Uraganul s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Dubai

Astfel, Simona Halep şi-a asigurat prezenţa în a treia sa semifinală la Dubai, unde a câştigat titlurile în 2015 şi 2020. Fostul lider mondial a dat dovadă de constanţă în faţa imprevizibilei sale adversare, care a reuşit multe lovituri spectaculoase. Totuși, tunisianca Ons Jabeur a înregistrat și 45 de erori neforţate, faţă de doar 17 ale Simonei.

De asemenea, amintim că Halep a câştigat într-o oră şi 20 de minute în faţa numărului 10 mondial.

Cum a decurs meciul?

Simona Halep, în vârstă de 30 de ani, a început bine jocul şi a condus cu 2-0, dar a fost egalată, 2-2. Halep a avut momente foarte bune de joc şi a reuşit desprinderea la 5-2, Jabeur, în vârstă de 27 ani, s-a apropiat la 5-4, însă Halep a închis setul cu un break (6-4).

Jabeur a avut un debut bun în actul secund, a avut 2-0, dar Halep a revenit spectaculos, cu cinci ghemuri la rând şi a încheiat cu 6-3. În urma acestui meci, Halep are 2-1 în meciurile directe cu Jabeur. În 2018, în primul tur la Beijing, tunisianca profita de abandonul Simonei după un set câştigat cu 6-1. În 2020, în optimi la Dubai, Halep a câştigat cu 1-6, 6-2, 7-6 (7).

Halep şi-a asigurat un cec de 37.500 de dolari şi 185 de puncte WTA. După această nouă victorie, românca o va înfrunta în penultimul act pe letona Jelena Ostapenko, victorioasă joi cu 5-7, 7-5, 7-6 (9) în faţa cehoaicei Petra Kvitova, după două ore şi 39 de minute.

Halep şi Ostapenko (24 ani, 21 WTA) se vor înfrunta pentru a treia oară, după ce baltica a câştigat cu 4-6, 6-4, 6-3 în finală la Roland Garros, în 2017, iar Halep şi-a luat revanşa în acelaşi an, în semifinale la Beijing, cu 6-2, 6-4.

Jucătoarea de tenis Simona Halep şi-a concediat cei doi antrenori

Anterior, jucătorea de tenis Simona Halep a explicat că a decis să-i concedieze pe cei doi antrenori pentru că a considerat că astfel poate progresa mai mult.

Simona Halep a transmis că a decis să nu caute un alt antrenor, ci doreşte să lucreze singură, pentru a-şi „asuma responsabilitatea” şi a se dezvolta.

„Confirm că m-am despărţit de domnul Marcu şi de domnul Dobre, dar n-aş vrea să discut de ce am ales aşa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem şi rămânem în continuare prieteni. Aşa am simţit eu că e mai bine pentru mine. Nu am antrenor şi nu caut în momentul acesta. E o perioadă în care vreau să-mi asum responsabilitatea şi să mă dezvolt ca persoană”, a spus Simona Halep, pentru Treizecizero.ro.