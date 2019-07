Simona Gherghe s-ar putea să nu mai revină niciodată la Acces Direct. Vedeta a părăsit emisiunea din martie, pentru a naște a două oară, și nu știe exact când se va întoarce în televiziune și mai ales dacă o va face tot la Acces Direct.

Simona Gherghe lipsește de pe micul ecran de foarte multă vreme, fiind acum în concediul de maternitate. Din martie vedetă a plecat de la Acces Direct pentru a două oară, de dată această a fost înlocuită de Cristina Cioran.

Acum după ce viață ei s-a aranjat și s-a obișnuit deja cu grijile și preocupările pe care le are pentru cei doi copii ai săi, Ana și Vlad, a început să se gândească serios la revenirea în televiziune.

„Anul asta fac 20 de ani de presă dintre care vreo 17 de televizune doar la Antena 1. Mi-e dor de televiziune dar nu știu când se va întâmplă și în ce formulă. Nu mai am foarte multe de demonstrat. Am relaxarea asta tocmai pentru că am atâția ani de televiziune în spate. Crezi că dacă mie nu-mi sună telefonul acum când sunt în vacanță nu o să mai încep televiziunea? Nu mă pune pe gânduri”, a declarat Simona Gherghe la Antena Stars.

