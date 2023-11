Simona Bucura Oprescu a subliniat că este vorba despre actualul primar al municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, dar și fostul ministru Marius Budăi.

De asemenea, aceasta a mulțumit și colegilor săi din Camera Deputaţilor și Senat pentru „mobilizarea de care au dat dovadă în beneficiul românilor”. Ministrul din PSD a ţinut să mulţumească și angajaţilor din Ministerul Muncii şi celor de la CNPP.

Aceasta a transmis un mesaj și pentru cei care „opinii critice cu privire la lege”.

Amintim că proiectul legii pensiilor, elaborat de Guvern, a fost adoptat luni în plenul Camerei Deputaţilor. Au fost înregistrate 199 de voturi „pentru”, 39 de voturi „împotriv㔺i 17 abţineri.

Anterior, proiectul a primit raport de adoptare cu mai multe amendamente în cadrul Comisiei pentru muncă a Camerei Deputaţilor. Totuși, nu toată lumea a susținut inițiativa.

De exemplu, deputatul UDMR Eva Csep a subliniat că actul trebuie să fie modificat. Potrivit deputatului, trebuie făcută „o lege care funcţionează în viitor mult mai bine şi chiar ajută la problemele pensionarilor”.

„Fiecare dintre noi are responsabilitatea votului de astăzi faţă de românii, faţă de cetăţenii acestei ţări, care o să fie afectaţi în perioada următoare de aceste modificări legislative. O pătrime din populaţia României va beneficia de aceste modificări legislative pe care le vom vota noi astăzi. Ştim foarte bine că legea prezentată de Guvern este una la care am depus mai multe amendamente, pentru că fiecare lege este una perfectibilă. Totuşi, aceste amendamente depuse, în ciuda faptului că am vrut să promovăm în continuare, ca UDMR, acele valori ale familiei în care avem grijă de la nou-născuţi până la seniori, bunicii noştri, nu au fost acceptate de Guvern, reprezentanţii partidelor de guvernământ”, a afirmat Eva Csep.