”Anul trecut, peste 12 milioane de persoane au zburat din România, prin aeroporturile României spre Spaţiul Schengen sau au venit din Spaţiul Shengen în România. Peste 12 milioane de oameni. Aceşti oameni, începând cu 31 martie, nu vor mai trebui să arate paşapoartele. Chiar astăzi, când am venit înapoi de la Strasburg la Bucureşti, am văzut că pe aeroport deja se fac pregătiri. E clar că tranzitul va fi mai rapid pentru fiecare dintre noi. E o primă etapă, e importantă. Sper să obţinem aderarea deplină cât mai curând”, a declarat Mureşan, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV .

Întrebat când va fi posibil acest lucru, Mureşan a explicat că în perioada următoare.

”În următoarele luni cred că e posibil. Vă spun oarecum în premieră. Nu cred că am mai apus acest lucru în România. Săptămâna viitoare, în cadrul congresului Partidului Popular European, în cadrul documentului programatic, manifestului electoral, programului electoral pe care îl adoptăm pentru Uniunea Europeană pe următorii 5 ani, avem trecută şi asumată de Partidul Popular European ţinta ca România şi Bulgaria să adere pe deplin la Spaţiul Schengen cât mai curând posibil. Este exact ceea ce preşedintele României a susţinut în discursul adresat Parlamentul European şi am reuşit… Noi am reuşit să introducem acest lucru în programul Partidului Popular European pe următorii 5 ani. Deci va fi asumat, întreaga familie politică şi contează asta. De ce contează? Fiindcă e clar că va deveni un obiectiv al Comisiei Europene şi al întregii Uniunii Europene, la început de mandat, să finalizeze aderarea noastră la Spaţiul Shengen cât mai curând posibil”, a spus Mureşan.