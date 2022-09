Sicriul Reginei Elisabeta a II-a va fi adus la Londra. Cum va fi transportat din Edinburgh

Sicriul reginei Elisabeta a II-a va fi transportat la Londra cu avionul care a fost folosit pentru a livra arme și ajutoare Ucrainei. De asemenea, același avion a fost folosit și pentru evacuarea oamenilor din Afganistan. Anunțul a fost făcut de către mareșalul-șef al aviației britanice, Sir Mike Wigston.

„Este un C-17 Globemaster, care este avionul nostru strategic, dar cu această ocazie foarte tristă va transporta sicriul Majestății Sale de la Edinburgh la RAF Northolt. După cum vă puteți imagina, o sarcină unică ca aceasta are nevoie de planificare și am lucrat îndeaproape cu Palatul pentru a le îndeplini dorințele, este o zi în care am sperat clar că nu va veni niciodată”, a spus el pentru Sky News.

Trupul neînsufleţit al reginei Elisabeta a II-a va fi depus la Palatul Buckingham

Marea Britanie este în doliu după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Aceasta s-a stins din viață pe 8 septembrie, la Castelul Balmoral, iar la momentul de față, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat de la Edinburgh la Londra.

Transportul va fi efectuat cu un avion la bordul căruia se va afla prințesa Anne, singura fiică a suveranei. Ulterior, de la aeroport, unde vor fi prezenţi Regele Charles al III-lea şi membri ai familiei regale, sicriul va fi dus la Palatul Buckingham.

Întreg evenimentul va fi filmat, iar toate detaliile pentru funerariile, dar și înmormântarea Reginei Elisabeta au fost puse la punct cu ani în urmă.

Menționăm faptul că la funeraliile reginei Elisabeta a II-a vor participa și custodele Coroanei, MS Margareta, şi principele consort Radu. Anunțul a fost făcut marți, de Secretariatul Regal.

„Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Consort vor lua parte la funeraliile Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Vom reveni cu detalii”, se arată în postare.

Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a urmează să aibă loc la data de 19 septembrie la ora locală 11:00 (10:00 GMT) la Westminster Abbey din Londra, a anunţat sâmbătă Palatul Buckingham.

După cum a autorizat sâmbătă noul monarh, Charles al III-lea, într-unul dintre primele sale ordine, această zi va fi sărbătoare legală în Marea Britanie.

Palatul Buckingham se așteaptă la o jumătate de milion de oameni la ceremonie

Nu doar custodele Coroanei, MS Margareta, şi principele consort Radu sunt așteptați la funerariile Reginei Elisabeta. Și alți lideri importanți ai lumii precum preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, dar şi alți reprezentanţi ai caselor regale sunt aşteptaţi să participe la funeraliile Elisabetei a II-a.

Presa internațională se așteaptă la o ceremonie extrem de fastuoasă care va putea fi urmărită în toate țările prin intermediul micului ecran. Totodată, La Gazon scrie că Londra va deveni centrul puterii mondiale, cu cea mai mare concentrare de case regale străine și lideri internaționali, lucru nemaivăzut de la înmormântarea de stat a lui Winston Churchill din 1965.