Și dacă Regatul Unit ar fi fost în continuare membru al UE?

"Vrem să ne păstrăm banii!" "Nici o liră pentru Bruxelles!" "Fără bani britanici pentru leneșii din Sud!" "Nu în Statele Unite ale Europei!" Presa tabloidă britanică, de la The Sun la The Telegraph sau The Mirror, s-a dezlănțuit de când Comisia Europeană a dezvăluit, pe 27 mai, proiectul său de „fond de stimulare”. Trebuie spus că planul propune nici mai mult, nici mai puțin decât mutualizarea unei părți din datoria generată de costurile de reconstrucție post-coronavirus și instituirea unei politici industriale dirijiste! Pe scurt, șoc și groază de cealaltă parte a Canalului Mânecii.