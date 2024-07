Show-ul de la Paris? Une vrai connerie*!

Împărtășesc pe deplin opinia jurnalistei Angelique Chrisafis, așternută în The Guardian sub titlul „Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris: un spectacol înalt kitsch, pe malul râului”. Titlul spune totul, nu cred că este cazul să mai citez din text. Dar ceremonia nu a doar sub semnul kitsch-ului, ci și al intoleranței strident-agresive, trivial-jignitoare. O golăneală deșănțată! Iar asta, contrar declarațiilor de intenție ale realizatorilor grandioasei șușe.