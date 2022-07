Șeful forțelor armate ale Marii Britanii a respins speculațiile potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin „nu se simte bine” sau ar putea fi asasinat, considerând afirmațiile drept „iluzii”.

Șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, amiralul Sir Tony Radakin, a fost întrebat dacă președintele Putin, care a lansat o invazie în Ucraina în februarie, ar putea fi „răsturnat” sau s-ar putea confrunta cu o „schimbare de regim”.

„Unele dintre comentariile potrivit cărora nu se simte bine sau că, de fapt, cu siguranță cineva îl va asasina sau îl va elimina, sunt iluzorii.

În calitate de profesioniști militari, vedem un regim relativ stabil în Rusia, președintele Putin a fost capabil să înăbușe orice opoziție, vedem o ierarhie care a investit în președintele Putin și astfel nimeni la vârf nu are motivația de a-l contesta pe președintele Putin, iar acest lucru este sumbru”, crede el, potrivit The Telegraph.

De asemenea, el precizează că „provocarea pe care o prezintă Rusia va dăinui” timp de decenii, iar următorul prim-ministru ar trebui să știe că Rusia este „cea mai mare amenințare” pentru Marea Britanie.

„Așadar, cea mai mare amenințare este Rusia, și aceasta este Rusia în toate formele sale, atunci când o privim din punct de vedere militar. Forțele sale terestre sunt probabil mai puțin amenințătoare pe termen scurt din cauza degradării, a epuizării pe care o vedem în lupta lor în Ucraina.

Dar Rusia continuă să fie o putere nucleară, are capacități cibernetice, are capacități spațiale și are programe speciale subacvatice, astfel încât poate amenința cablurile subacvatice care permit ca informațiile lumii să tranziteze întregul glob”, a adăugat el.

Reflectând asupra unei vizite recente la Kiev, el a declarat că armata ucraineană crede „absolut” că va câștiga războiul.

„Plănuiesc să restabilească întregul lor teritoriu în ceea ce privește Ucraina și văd o Rusie care se luptă, o Rusie care, după părerea noastră, a pierdut mai mult de 30 % din eficacitatea sa de luptă terestră. Ceea ce înseamnă, de fapt, 50.000 de soldați ruși care fie au murit, fie au fost răniți în acest conflict, aproape 1.700 de tancuri rusești distruse, aproape 4.000 de vehicule blindate de luptă care aparțin Rusiei distruse”, a precizat șeful forțelor armate ale Marii Britanii.

„The [Russian] force is especially struggling in terms of morale”

