Serviciu de închirieri costume. Cât costă să închiriezi o ținută pentru un eveniment special

Alexandru Nestian spune ca startupul sau, iTux, este primul serviciu din Romania care ofera spre inchiriere costume barbatesti pentru nunti, baluri de absolvire sau alte evenimente speciale.

O tinuta completa pentru un barbat este oferita spre inchirerie de iTux cu 600 de lei.

In schimb, costul suportat de firma pentru o astfel de inchiriere este de 20-25 de euro - constand in primul rand in „costul de alterare”, pentru ca tinutele sunt ajustate la masurile clientului. Durata de viata a unei haine este de 5-10 inchirieri, iar la o pereche de pantaloni, intre 5 si 8 inchririei, pentru ca li se fac mai multe ajustari, din cate spune Alex.

La inchiriere, clientul semneaza un contract, care acopera si riscurile deteriorarii hainelor. „Daca se intampla ceva ce pot sa modific eu - pete, un nasture cazut - ramane in sarcina noastra, dar daca am nevoie sa inlocuiesc produsul stricat de un client, trebuie sa achite o taxa de 2000 de lei pe tinuta inchiriata. Am incercat sa fac asigurare pe aceste produse, dar nu m-a primit nimeni”, a povestit antreprenorul.

In cazul in care un client nu returneaza la centru hainele inchiriate, iTux recurge la un avocat care incearca sa rezolve amiabil, in baza contractului de inchiriere, care cuprinde si datele de pe buletinul clientului, insa, daca nu se rezolva asa, firma e nevoita sa mearga la politie. „Din experienta, am avut un singur caz, care pana la urma, dupa cateva luni de discutii, s-a rezolvat”.

Deschiderea unui punct de lucru costa 10.000-15.000 de euro, din cate spune Alex. La doi ani de la deschiderea afacerii, iTux are 2 centre de inchiriere, unul la Bucuresti si celalalt la Cluj-Napoca, si 5 angajati.

Alexandru Nestian se bazeaza pe o piata mare a nuntilor: „Anul trecut au fost 24.000 de nunti doar in Romania, cu miri, cu socri, cu cavaleri de onoare fiecare”.

Prezenta online, prin site-ul sau, si marketingul digital au o contributie esentiala la afacere. „Avem marketing digital, Facebook, Google foarte mult. Dar conversia se intampla foarte mult offline”.

In schimb, afacerea cu inchirieri de haine se loveste de dorinta romanilor de a detine obiecte, chiar daca le utilizeaza o singura data in viata, cum este costumul de ginere. De aici si misiunea iTux pe termen lung: reducerea risipei - „sa nu mai cumparam, ci sa inchiriem”.

Argumentul sau este ca pentru un costum pe care platesti 1000 de euro la cumparare, poti plati 128 de euro la inchiriere.