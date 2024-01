Liderul AUR, George Simion, a făcut o nouă „achiziție” pentru partid, aducându-l pe Sergiu Mihalcea, cunoscut pentru promovarea teoriilor conspirației și pentru legăturile sale cu Rusia, la coordonarea Comisiei pentru păstrarea identității naționale.

Sergiu Mihalcea, fost jurnalist, a fost în mod regulat invitat la Ambasada Rusiei în România, unde a susținut discursuri cu accente naționaliste. Potrivit informațiilor furnizate de Newsweek, discursurile lui Mihalcea sunt caracterizate ca având „un conținut naționalist golit de substanță și identificarea străinului (occidental) ca dușman al României”.

Într-o postare din octombrie 2023, Mihalcea scrie că „America este noul stalinism. Prin urmare, vă voi oferi informații traduse, din surse autentice, personalități din lumea întreagă ce luptă pentru libertate și afirmarea unei poziții ferme împotriva globalismului și a globaliștilor, împotriva comunismului sexual, a egalitarismului intolerant și dictatorial, care se impun pe filieră americană. Războiul ideologic și sexual va corupe definitiv lumea dacă se va impune și la noi”.

În discursurile sale, Sergiu Mihalcea a sugerat că România este furată de străini și a adus acuzații referitoare la influența unor figuri precum George Soros. De asemenea, a fost invitat la Ambasada Rusiei, unde a vorbit despre importanța menținerii păcii și a evitării unui conflict cu NATO.

„Sunt onorat să fiu invitat la conferința dvs a treia oară și am venit în calitatea mea de jurnalist independent român … ca orice român onest și vertical pot recunoaște interesul vital pentru liniște și ca Federația Rusă niciodată să nu ajungă la un conflict cu NATO”, declara acesta, potrivit sursei citate.

Ulterior însă pornește un discurs contra Occidentului și spune că „Germania, Marea Britanie, Franța, s-au putut bucura de libertate și democrație și pentru că România, această poartă către securitatea Europei, le-a asigurat lor libertatea și traiul bun, iar ca mulțumire, noi românii am primit din partea lor mai întâi Cortina de Fier și libertatea de a fi bolșevizați”.

Cu toate acestea, George Simion a luat decizia de a-l aduce pe Sergiu Mihalcea în cadrul formațiunii AUR. El a fost prezentat pe 14 decembrie la o ședință a partidului.

Despre cum s-a întâmplat totul și venirea sa în partid, Mihalcea a transmis că a acceptat oferta lui George Simion în numele celor „2,5 milioane de oameni care îl urmăresc”.

„În urmă cu 2 zile, Simion m-a contactat… am văzut că împărtășim aceleași valori și avem aceleași obiective: România.

Am spus, da. Am luat o decizie în numele celor 2,5 milioane de oameni care mă urmăresc (are doar 150.000 de urmăritori). Le transmit un mesaj: a venit momentul să vă testez loialitatea. Vreau să văd dacă rămâneți alături de mine”, a spus Mihalcea.