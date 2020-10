Şefului Grupului de Comunicare Strategică, Andi Manciu, cel care este şi consilier de stat al premierului Ludovic Orban responsabil cu coordonarea comunicării la nivel guvernamental, nu a încheiat studiile universitare.

Acest lucru a fost dezvăluit într-un articol publicat de spotmedia.ro, care nota următoarele: “Așa descoperea poate dl Orban că al său consilier de stat, Andi Manciu, pe care l-a pus în fruntea Grupului de Comunicare Strategică, care scrie cele mai sensibile OUG ale Guvernului și are deja un loc eligibil pentru viitorul Parlament, este o persoana fără diplomă de licență.”

SNSPA confirmă că Andi Manciu nu a absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice

În CV-ul său oficial, publicat pe site-ul Guvernului României, Eduard Andi Manciu menţionează, la capitolul “Educaţie şi formare”, Studii universitare la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) Bucureşti.

Cei de la SNSPA au confirmat faptul că Andi Manciu a fost studentul facultăţii, însă nu a obţinut diploma de licenţă.

“Domnul Eduard Andi Manciu a fost înmatriculat la Facultatea de Ştiinţe Politice, specializarea ştiinţe politice promoţia 2004-2008, dar nu a absolvit studiile universitare de licenţă”, afirmă SNSPA, potrivit stiripesurse.ro.

Numele lui Andi Manciu a fost vehiculat ca posibil candidat din partea Partidului Naţional Liberal pentru o funcţie de deputat, la alegerile parlamentare din luna decembrie.

Reacţia lui Andi Manciu

Consilierul premierului a oferit imediat o reacţie la cele scrise în presă. El spune că discuţiile despre o posibilă candidatură sunt “o invenţie”. Cât despre terminarea facultăţii, Manciu spune că a menţionat în CV doar faptul că a urmat cursurile universitare, nu şi faptul că ar fi licenţiat.

“E o bazaconie. Nu am avut nicio discuție despre vreo posibilă candidatură și, implicit, e o invenție ideea unei poziții eligibile pe liste. În privința studiilor am menționat în CV că am urmat cursurile universitare și nu am declarat că sunt până la acest moment licențiat, întrucât acest lucru ar fi contrar situației de fapt”, a transmis Andi Manciu.

Un alt caz similar este cel al lui Sabin Orcan. O investigație a Evz.ro a scos la iveală modul în care acesta a mințit în legătură cu studiile sale. Sabin Borcan, pe numele său real, a pretins că a absolvit cursurile unei școli care nu-l are printre absolvenți. Declarațiile sale publice sunt în contradicție cu documentele oficiale la care Evz.ro a avut acces.