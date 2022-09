Regele Charles al III-lea are mai multe pasiuni despre care nu multe persoane știu. Acestea pornesc de la pictură, arhitectură și până la zona din Transilvania.

În anii 1989, Regele Charles era extrem de pasionat de arhitectură, motiv pentru care la acel moment a lansat o cruciadă împotriva unei arhitecturi pe care o considera „urâtă”.

Acesta spunea atunci că proiectul de extindere a National Gallery în Trafalgar Square din Londra este un ”neg monstruos”, drept rezultat, acesta a fost abandonat în cele din urmă.

Câțiva ani mai târziu, la începutul anilor 90, Regele Charles a început să își pună în practică și ideile pe care le avea. Acesta a construit un sat model, denumit Poundbury, pe terenurile sale din Dorset, în sud-estul Angliei.

Cartierul era construit într-un stil georgian neoclasic, iar unii critici l-au numit atunci ca fiind ”lipsit de suflet”, însă cumpărătorilor nu le-a păsat, iar interesul a fost unul destul de mare.

Regele Charles, un mare iubitor de agricultură și ecologie

Pe lângă pasiunea pentru arhitectură însă, Regele Charles a fost impresionat și de agricultură. De-a lungul anilor acesta a fost un mare susținător al cauzei mediului.

Fiul Reginei Elisabeta a II-a a creat o grădină, dar şi o fermă în întregime biologice pe domeniul său Highgrove din Gloucestershire, în vestul Angliei. În același timp, el a fost și cel care a lansat şi gama de alimente şi băuturi provenite din agricultura biologică Duchy Originals, comercializate de lanţul de supermarketuri Waitrose.

Regele Charles ascunde însă și alte pasiuni. Acesta a fost un mare iubitor de polo, dar și de vânătoare, o pasiune tradițională în familia Regală, însă iubirea pentru mediu l-a făcut într-o oarecare măsură să fie mai reticent. Acesta a jucat polo până în 2015, anul în care a renunţat la acest sport din cauza unei serii de accidentări.

Pictura și lectura sunt alte două mari pasiuni ale noului Reghe. Charles iubește să picteze în acuarelă, iar picturile sale au fost vândute, banii, de ordinul milioanelor de lire sterline fiind donați către asociațiile de caritate.

Pasiunea lui Charles pentru pictură și România

„Pictura cere o concentrare mai intensă şi este, în consecinţă, unul dintre exerciţiile cele mai relaxante şi mai terapeutice”, spunea Charles într-u interviu acordat ceva timp, adăugând că această artă îl face să se simtă „transportat într-o altă dimensiune”.

Regele Charles are și o pasiune pentru lectură. El a scri mai multe cărți, inclusiv un volum despre copii care a fost apreciat în Marea Britanie. Este vorba despre „The Old Man of Lochnagar”, care prezintă povestea unui bătrân care locuieşte într-o peşteră situată în apropiere de domeniul regal Balmoral, în nord-estul Scoţiei.

Una dintre pasiunile de care multă lume nu ar fi știut până acum este dragostea pentru Transilvania. Prințul Charles a achiziționat mai multe case în centrul României. Acesta a restaurat construcțiile prin metode și materiale tradiționale din zonă, una dintre ele fiind chiar o pensiune.

În același timp, în anul 2015, Regele Charles şi-a lansat propria fundaţie de caritate în România, care vizează protejarea patrimoniului cultural şi natural al ţării noastre şi promovarea dezvoltării durabile. „Am Transilvania în sângele meu”, spunea recent ege britanic.