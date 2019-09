”Orban are o temă. Eu îl cunosc din 1991, am avut o relație de prietenie și am și lucrat aproape zi de zi o perioadă de mulți ani. El are o obsesie care i-a devenit parte de destin: Unirea cu Republica Moldova. (…)

El nu și-o afirmă public, dar știu că o are și este elementul cel mai important care l-a menținut în scena politică pe el, pe care nu l-a făcut public. Mă aștept să văd tema asta că țâșnește și că nu va rămâne doar așa.” a dezvăluit sociologul Bruno Ștefan, în interviul pentru DCNews.

”Mă aștept ca-n mandatul care vine, tema Unirii să fie puternică și cred că Iohannis o va afirma în campania asta. Am niște rețineri că va fi afirmată, dar se va juca și odată cu venirea noului ambasador – n.r. al SUA în România” a spus sociologul.

