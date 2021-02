Diana Șoșoacă este un personaj pitoresc, dar care în opinia mea joacă un rol. Un rol care avea drept finalitate compromiterea AUR și plasarea sa într-o zonă marginală a politicii românești. Reacția rapidă i-a scutit pe liderii AUR de noi bătăi de cap și explicații pentru comportamentul pueril al fostei colege. Diana Șoșoacă nu putea fi stăpânită pentru că ea a decis să interpreteze un rol de “bufon”, ușor incompatibil cu valorile creștine și conservatoare cu care vrea să fie identificată partidul-revelație al ultimelor alegeri. Era manevrată de cineva, v-ați putea întreba? Fiind unul din cei care au observat modul în care sunt manevrați politicienii de zonele instituționale oculte, aș fi tentat să spun că da. Numai că citind relatarea de mai jos, vă spun că Diana Șoșoacă era manevrată de un singur element: dorința ei de parvenire politică și atenție publică. Un comportament histrionic aflat la limita normalului.

Sorin Lavric a aflat dezvăluit la Digi24 câteva amănunte din această telenovelă politică: „Perspectiva divorțului dintre AUR și doamna Sosoaca plutea în aer, însă am crezut că dacă o luăm pe duhul blândeții putem să îi hrănim spiritul coleric. Nu s-a putut. Ea nu poate fi înfrânată cu nimic. Probabil că nici cu ea însăși nu se poate privi în oglindă. Picătura care a umplut paharul a fost scandalul pe care l-a iscat în plenul Senatului. Eu eram în dreapta doamnei președinte, Anca Dragu, când doamna Șoșoacă, pentru că nu i s-au alocat minutele care oricum nu i se cuveneau potrivit algoritmului pentru declarații politice, a făcut scandal și a început să o insulte pe doamna președinte și pe domnul Ciprian Bucur (secretar general al Senatui). La sfârșit, după ce i s-a oprit microfonul, început să urle în sală. A plecat urlând, i-a făcut pe domnul Bucur și pe doamna Anca Dragu infractori”, a spus Sorin Lavric.

„Ne-a insultat, spunând că cine suntem noi să îi spunem ei ce să facă. Asta e structura ei, certăreață, virulentă. Ea, prin prisma profesiei, a fost învățată să meargă până în pânzele albe cu cearta, știind că oamenii cu bun simț cedează și așa am procedat și noi, am încercat să lăsăm de la noi. Dar astăzi ne-a insultat atât de mult, încât ne-am dat seama că nu se poate continua așa”, a completat el.

„L-am sunat și pe George Simion și a fost imediat de acord. Am strâns grupul de senatori AUR, le-am spus. Știu foarte bine toți cine este Diana Șoșoacă, ce structură are, colerică, emană numai energie negativă. Nu am mai putut. A continua cu ea în AUR înseamnă a compromite formațiunea pe termen lung”.

Ce se va întâmpla cu Diana Șoșoacă?

O să vedeți că odată ieșită din zona care trebuia compromisă, AUR, va cădea ușor în uitare. Ceea ce o va determina să aibă un comportament și mai violent, devenind doar un bufon trist al politicii românești.