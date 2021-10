Mihaela Leventer, fondatoarea clinicii cu același nume, este cea care a adus in țara noastră tehnologia Mohs, una foarte eficientă în tratarea cancerului de piele. De asemenea, ea este primul medic român acreditat de Academia Americană de Dermatologie să folosească această tehnică de ultimă generație.

Dr. Mihaela Leventer este fondatoarea Societății Române de Medicină Estetică și Dermatologie Cosmetică și Chirurgicală, vicepreședinte al Asociației Române de Tratament Modern al Plăgilor, reprezentanta României în Consiliul Societății Internaționale de Chirurgie Dermatologică, referent internațional al Fundației Internaționale Fatebenefratelli al Școlii Italiene de Medicină Estetică, reprezentant în Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști și membru al Academiei Americane de Dermatologie.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Dr. Mihaela Leventer: Proiectele implementate in 2021 au fost, pe de o parte continuarea strategiei de dezvoltare asumate, iar altele au izvorat din lectia pandemiei.

Integrarea departamentului de oncologie clinica ce completeaza grupul nostru profesional dedicat cancerului de piele; acreditarea centrului de studii clinice dermatologice si deschiderea celui de-al doilea punct Dr Leventer Centre in Enayati Medical City, cel mai mare spital de oncologie privat din Romania in acest moment, toate acestea au intregit si consolidat competenta noastra in dermato-oncologie.

Perioada de lockdown ne-a provocat sa finalizam platfoma proprie de teledermatologie, pentru a oferi sansa unei consultatii in conditii de izolare datorate imposibilitatii pacientilor de a ajunge fizic in clinica; organizarea prin intermediul Fundatiei Dr Leventer pentru Sanatatea Pielii a platformei de e-learning pentru medici si desfasurarea lunara a unui webinar pe teme de interes major, acesta din urma avand ca public tinta atat pacientii, cat si medicii specialisti.

Ca urmare a acestei experiente, tot in acest an am initiat si coordonat un proiect similar, insa pe specialitati si patologii diverse, in A.M.I. (Asociatia Medicilor Independenti), asociatie profesionala al carei membru fondator si vicepresedinte sunt.

Am reusit de asemenea sa pregatim si sa lansam drogheria online, care isi propune sa aduca in proximitatea cat mai multor pacientilor cu probleme cutanate produse de ingrijire recomandate de catre medicii Centrului, iar spre sfarsitul acestui an, inceputul anului viitor previzionam deschiderea Centrului de Estetica Dr Leventer.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Dr. Mihaela Leventer: Evolutia mea a inceput cronologic de la provocari precum: intrarea in specialitate dupa o perioada de sase ani de cand nu se organizase examen de rezidentiat, era perioada de dinainte de 1989, cu multe restrictii. Apoi decizia de a ramane in Bucuresti si a-mi construi aici o cariera intr-un mediu necunoscut mie. Decizia de a parasi un spital de stat, in 2005, unde aveam un post stabil (luat prin concurs in 1992) a fost din nou o provocare grea, pentru ca imi propuneam sa-mi creez singura locul de munca perfect si nu parea prea sigur la vremea respectiva, si multe alte provocari pana la statutul de astazi.

Firul rosu insa intre toate aceste evenimente a fost perseverenta si credinta in meseria aleasa.

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Dr. Mihaela Leventer: Reteta succesului este echipa, sunt inconjurata de oameni cu calitate profesionala de varf, oameni care impartasesc aceleasi valori. Apoi este parteneriatul cu un geniu al managementului, care mi-a oferit siguranta in dezvoltare, increderea ca sunt pe un drum bun, o crestere organica si sigura, mi-a oferit perspectiva multumirii profesionale, care este motorul nostru principal.

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Dr. Mihaela Leventer: Incep dis-de-dimineata studiind, invatand si sfarsesc ziua cu ultimul pacient. Sunt implicata pe tot fluxul pacientului de la consult, tratament, chirurgie sau plan de tratament, alaturi si cot la cot cu ceilalti specialisti ai centrului. De multe ori ne prind ore tarzii in clinica.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Dr. Mihaela Leventer: Profesional, revin, echipa, numarul ridicat de cazuri de cancer de piele tratate, complexitatea lor si, foarte important, rezolvarea eficienta a acestora; introducerea pe piata de sanatate romaneasca a tehnicii chirurgicale Mohs, cea mai eficienta tehnica de tratament a carcinomului cutanat, unul dintre cancerele cu incidenta mare; apoi numirea mea in 2017 ca director de program de training A.S.D.S. (Societatea Americana de Dermatochirurgie) in microchirurgia Mohs, si, nu in ultimul rand, recent, numirea mea intr-o echipa pluridiciplinara la U.E.M.S. privind managementul situatiilor de criza, dupa Covid-19.

Tuturor acestora se adauga publicarea mai multor articole de specialitate in reviste internationale de impact, etc.

Iar din punct de vedere personal, recuperarea dupa o operatie grea si o saptamana de concediu in Provence J.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Dr. Mihaela Leventer: Criza medicala a insemnat doua luni de intrerupere a activitatii si de greutati in mentinerea proiectului Dr Leventer in intregul lui, fara a afecta pacientii, angajatii, furnizorii, tot ceea ce reprezinta mecanismul nostru de business. Am reusit sa mentinem deschisa comunicarea cu pacientii nostri in diverse situatii complexe. Am pus la dispozitie platforma de teledermatologie si am avut surpriza multor consultatii facute de romanii din strainatate. Am reorganizat spatiul si regulile interne astfel incat sa reluam activitatea intr-un mediu sigur atat pentru pacienti cat si pentru echipa. Sunt mandrade faptul ca, gratie acestei mobilizari, nu am devenit focar de boala.

Treptat, activitatea a revenit la parametrii normali in contextul impulsului retinut al pacientilor raportat la actul medical in situatia pandemiei.

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Dr. Mihaela Leventer: Opera m-a ajutat sa-mi pastrez buna dispozitie in vremuri grele. In perioada de lockdown am vazut toate spectacolele oferite online de Metropolitan Opera din New York. O alta pasiune a mea si care ma incarca cu energie pozitiva sunt animalele. Cresc trei pisici si am si doi catei, unul de rasa si unul maidanez. Rezonez la cauza animalelor abandonate, maltratate si sunt impotriva uciderii ursilor pe care i-am dislocat prin taierile abuzive de padure.

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Dr. Mihaela Leventer: Perseverenta, consecventa, balansul intre vis si realitate. Sa ai curajul de a avea idei diferite, si sa nu crezi in diferenta dintre o “femeie de succes” si un “barbat de succes”. De multe ori, in parcursul meu, am fost inconjurata cu precadere de profesionisti barbati, insa aceasta nu a constituit niciodata un impediment in a imi face vocea auzita. Noi, femeile, avem anumite calitati si aptitudini diferite de cele ale barbatilor, chiar din punct de vedere psihologic, insa consider ca in lumea profesionala nu ar trebui sa mai existe diferentieri in functie de sex. Importanta este competenta, perseverenta si calitatea umana.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Dr. Mihaela Leventer: Berbec, ca zodie, care merge până “în pânzele albe”.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Dr. Mihaela Leventer: “Victoria aparține celui perseverent.” – Napoleon Bonaparte