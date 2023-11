Gabriela Firea a explicat copiilor abia anul trecut situația familiei

Gabriela Firea are 51 de ani, însă abia anul trecut a explicat copiilor săi care este situația familiei lor. Recent, fostul ministru al Familiei a oferit un interviu în cadrul podcastului „Ameritat cu Nasrin”. Aici, ea a mărturisit că abia anul trecut și-a considerat copiii destul de mari pentru a afla adevărul.

Gabriela Firea s-a căsătorit cu Florentin Pandele (62 de ani) pe când acesta avea deja doi copii dintr-o căsătorie anterioară. Ea a devenit apoi mama a alți doi copii. Cei doi băieți mai mici ai familiei nu înțelegeau de ce în familia lor există două nume, astfel că au început să pună întrebări părinților.

„Noi nu le-am spus de la început pentru că îi consideram micuți. A trebuit să facem un consiliu de familie, acum cam un an, când am considerat că a venit momentul să le spunem”, a spus fostul primar al Capitalei.

Mezinii familiei au fost supărați la aflarea veștii

Copiii Gabrielei Firea au fost de-a dreptul revoltați atunci când au aflat adevărul. Dacă Zian a fost doar supărat, David a început chiar să plângă.

„Au fost șocați așa că nu înțelegeau de ce. David începuse să-mi spună: «Mami, în această casă este un mister». Eu zic «Ce mister?».«Nu aveai tu cum să-l faci pe Andrei la 11 ani, am calculat câți ani ai tu, câți ani are Andrei (fratele cel mare, băiatul soțului). La 11 ani, tu nu puteai să-l faci pe Andrei. La 11 ani, fetițele nu nasc». David a început să plângă, dar așa, fără zgomot. Îi curgeau așa lacrimile, când a auzit, a fost foarte emoționat. Și cel mic așa… parcă era o povară. Concluzia lui David, a spus: «A, deci să înțeleg că fratele meu adevărat e doar Zian»”, a spus fostul ministrul al Familiei.

Florentin Pandele are, din căsătoria cu Adela Constantinescu, doi copii: Andrei (39 de ani) și Bogdan (38 de ani). Alături de Gabriela Firea are alți doi băieți: David Petru (11 ani) și Zian Mihail (8 ani). Fostul primar are și ea un alt fiu din căsnicia cu Răsvan Firea, pe Tudor (28 ani). Drept urmare, familia fostului ministru are 5 copii.