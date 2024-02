Potrivit lui Sebastian Burduja, într-un context geo-politic imprevizibil, România trebuie să își protejeze clienții finali.

„Ne dorim menţinerea acestei scheme de compensare-plafonare şi protejarea consumatorului român, casnic şi non-casnic. E foarte important să ai stabilitate când ai invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, când ai conflict în Orientul Mijlociu, când ai perspectiva finalului de an. La finalul acestui an, ştiţi bine, acordul dintre Ucraina şi Rusia/Gazprom expiră practic şi există posibilitatea sistării acelor livrări de gaze.

Ministrul a mai precizat că nu s-a pus problema scăderii plafoanelor.

Dar, când ne uităm pe bursă pe Piaţa Zilei Următoare, vedem că, de exemplu, ieri a fost o zi foarte bună pentru România, am avut al doilea cel mai ieftin preţ la energie electrică din toată Uniunea Europeană şi asta pentru că a bătut vântul, a bătut şi soarele, am avut condiţii prielnice şi cred că după Peninsula Iberică am fost pe locul doi la nivelul Uniunii Europene”, a explicat acesta.

Întrebat care vor fi măsurile pe care Ministerul Energiei le pregătește împreună cu ANRE și Ministerul Finanțelor, Sebastian Burduja a răspuns:

„Sunt variante prin care ţintim exact aceste evoluţii în piaţă, preţurile în scădere la energie electrică şi gaze naturale, deşi eu am mai spus şi în trecut şi aşa este: un furnizor nu-şi cumpără energia electrică, gazul natural, toată cantitatea necesară de pe bursă. Sunt contracte care vizează un orizont de timp mai lung şi atunci e normal să nu ne uităm doar la preţul de pe bursă când discutăm de preţul mediu de achiziţie pe care un furnizor îl are când cumpără energia electrică şi gazele naturale”, a adăugat el.

Cu privire la eventuala prelungire a schemei de compensare-plafonare după luna martie 2025, ministrul Energiei a asigurat că se va pregăti etapa post-martie 2025 și că se va continua să se protejeze românii împotriva creșterilor de prețuri. Potrivit lui, se va pune accent pe cei vulnerabili.

„Mai avem un an până atunci (până la expirarea schemei – n. r.). V-am spus câteva evoluţii care sunt totuşi impredictibile în regiune. Vom vedea la momentul respectiv (dacă va fi prelungită – n. r.), dar şi înainte de asta, spre finalul acestui an, noi vom pregăti ce înseamnă etapa post-martie 2025, dar cu siguranţă românii vor fi protejaţi în faţa oricăror creşteri de preţuri, în special românii vulnerabili”, a explicat oficialul.

Jurnaliștii au dorit să afle, de asemenea, dacă este posibil ca în viitoarea schemă să primească compensații doar persoanele vulnerabile, așa cum au solicitat Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană.

Totodată, Sebastian Burduja a subliniat că diferența suportată de statul român s-a redus semnificativ față de perioada de vârf a crizei energetice. Având în vedere că prețurile de pe piață au scăzut și furnizorii achiziționează gazul și energia electrică la prețuri mai mici în prezent, acest lucru înseamnă că vor fi decontate sume mult mai mici.

„Puteţi să cereţi datele de la ANRE şi veţi vedea că pe segmentul casnic furnizorii au venit de prin august anul trecut cu zero sume la compensarea de către statul român. Deci, mecanismul în sine funcţionează. Important este că furnizorii se pot duce şi sub aceste plafoane şi ei se duc şi astăzi. Furnizorii la gaze, vă rog să vedeţi pe factura de acasă, în cazul meu e valabil şi mulţi români mi-au scris, mi-au trimis şi facturile dânşilor şi am putut să confirm cu ochii mei, au un preţ total, inclusiv TVA, de 0,28 lei, 0,29 lei kilowatt-oră, ceea ce e sub plafonul de 0,31 lei kilowatt-oră.

Deci, diferenţa între preţul mediu de achiziţii al furnizorului şi aceste plafoane, deci preţul de la factură pe care îl văd românii, este tot mai mică şi în unele cazuri chiar a fost zero şi asta vă poate confirma ANRE. Operăm într-o competiţie, deci furnizorii se concurează unul pe altul şi atunci ei oferă preţuri sub plafonul maxim şi asta se întâmplă în piaţă. De aceea au venit furnizori cu preţul sub plafon. Dacă nu exista o concurenţă pentru clientul final s-ar fi dus toţi spre preţul maximal.

O să vedeţi şi în noul act normativ o serie de măsuri complementare care vor pune în continuare presiune pentru scăderea facturilor la români. Dar, să fim cinstiţi, 5 milioane de gospodării din România plătesc factura la curent, în medie, 35 de lei. Este un cost rezonabil, chiar şi ţinând cont de nivelul de dezvoltare pe care România îl are”, a explicat el.