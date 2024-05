Acest document este așteptat să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern în vara acestui an, după cum a declarat ministrul la evenimentul „Energy road – Energie la tine acasă – Ediția a VI-a”, organizat de News.ro. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a subliniat importanța energiei în contextul competitivității economice și al calității vieții pentru români.

El a explicat că la preluarea mandatului său, acum 10 luni, a analizat atent situația energetică a țării, observând absența unei strategii energetice naționale de mulți ani. De-a lungul timpului s-au încercat mai multe variante, însă acestea au fost adesea blocate în diverse etape procedurale. Totuși, există un Plan Național Integrat Energie și Schimbări Climatice, care a stârnit întrebarea dacă mai este necesară o Strategie Energetică Națională. După consultări cu numeroși experți, Burduja a concluzionat că este vitală o astfel de strategie și a creat Consiliul Onorific pentru a elabora acest document.

„Energia înseamnă competitivitate economică, înseamnă și calitatea vieții pentru români. Când am preluat mandatul, acum 10 luni, am făcut o recapitulare a principalelor situații, provocări de la planul strategic Până la planul investițional. Pe palierul strategic, într-adevăr, România nu are de foarte mulți ani o strategie energetică. S-au încercat multe variante, mai mereu s-au blocat, în instanță, în avizare interministerială.

Dar sigur că avem Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice. Și asta în sine a fost o dezbatere: mai e nevoie de o Strategie Energetică Națională dacă România tot are acest instrument? Discutând cu foarte mulți experți, concluzia mea a fost că da, avem nevoie de o strategie energetică națională și am creat la scurt timp după ce am preluat mandatul, un instrument în premieră, care se numește Consiliul Onorific, iar strategia energetică în forma actuală a fost generată în Ministerul Energiei, trecută prin opiniile specialiștilor din Consiliul Onorific și urmează să fie pusă în dezbatere publică și să intre în avizare interministerială în termen de probabil două săptămâni”, a declarat Sebastian Burduja.