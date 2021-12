S-a decis! Alexandru Rafila anunță măsurile care vor fi impuse pentru a combate valul 5: Am avut discuții avansate

În acest context, ministrul Sănătății a punctat că autoritățile trebuie să fie informate, pentru a putea lua în timp real deciziile de asistență medicală pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, dar și pentru celelalte categorii de pacienți. Amintim că un document cu toate măsurile discutate poate fi vizualizat la finalul articolului.

„Vreau să vă spun că am avut deja întâlniri, am avut discuții avansate cu producătorii de medicamente inovative, încât să putem să avem la dispoziție cât mai repede – dar acest ‘cât mai repede’ nu înseamnă, din păcate, săptămâna viitoare – medicația care se poate administra în sistem ambulatoriu și care deja este disponibilă în unele țări. În Israel am înțeles că există, de exemplu, unul dintre medicamente. Ieri am văzut și o explicație legată de modul de administrare al acestui medicament.

Şi noi am avut discuții foarte serioase și sperăm că într-un timp cât mai scurt, chiar înainte de a intra în funcțiune mecanismul comunitar în ceea ce privește achiziția acestor medicamente, să putem să le aducem înainte de operaționalizarea mecanismului din cadrul Uniunii Europene.

Haideţi să vedem câteva dintre lucrurile pe care le-am făcut – și o să încerc să le explic. În primul rând, am înființat o structură de coordonare a asistenței medicale la nivelul Ministerului Sănătății, pentru că Ministerul Sănătății nu numai că trebuie să fie informat, dar poate să ia și deciziile în timp real în ceea ce privește resursele de asistență medicală pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, dar și pentru celelalte categorii de pacienți. Ştiţi bine că în bună măsură, ei au fost neglijaţi în valurile anterioare și mortalitatea în România a crescut, mortalitatea generală, datorită lipsei de acces la servicii medicale a oamenilor cu alte patologii.

Acest grup de management al informațiilor operative a fost deja înființat. Lucrăm și avem datele în timp real, inclusiv monitoarele pe care le vedeți aici sunt cele pe care lucrăm. La nivel județean, acest grup operativ va colabora cu o structură de coordonare a asistenței medicale spitalicești din cadrul județului. Avem sprijinul domnului prim-ministru pentru organizarea acestei structuri, care nu cuprinde doar reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică și ai spitalelor din fiecare județ, dar și reprezentanți ai Prefecturii și ai Consiliul Județean”, a declarat Alexandru Rafila în timpul conferinței de presă organizată de Ministerul Sănătății.

Foarte mulți pacienți au nevoie de servicii medicale de asistență

De asemenea, acesta a oferit și un exemplu, punctând că spitalele din județul Bacău colaborează pentru a asigura accesul la servicii medicale și pentru pacienții COVID și pentru cei non-COVID în cadrul aceluiași județ.

„Şi vă dau un exemplu. A fost un exemplu de bună practică, l-am văzut în județul Bacău: spitalele din acel județ – și nu sunt puține spitale de bună calitate în județul Bacău – colaborează pentru a asigura accesul la servicii medicale și pentru pacienții COVID și pentru cei non-COVID în cadrul aceluiași județ, pentru că nu toată lumea are nevoie de terapie intensivă, dar foarte mulți pacienți au nevoie de servicii medicale de asistență medicală spitalicească.

De asemenea, vom pune la dispoziție lista centrelor de testare și de evaluare. O să mă refer imediat și la aceste centre, care există în fiecare județ. Ea va fi disponibilă atât pe site-ul Ministerului Sănătății, cât și la nivelul fiecărei Direcții de Sănătate Publică și bineînțeles, lucrăm ca să avem un pachet de informații necesare publicului, care să fie diseminat la nivel național”, a mai spus Rafila.

Creşterea capacităţii de răspuns la nivelul asistenţei medicale

Totodată, ministrul Sănătății a anunţat şi creşterea capacităţii de răspuns la nivelul asistenţei medicale spitalicești.

„Am făcut evaluări privind starea instalaţiilor electrice şi de oxigen pentru a creşte siguranţa pacienţilor. Contribuţia managerilor şi autorităţilor locale este esenţială pentru a reduce riscul la care au fost supuse câteva spitale din România. Am avut întâlnire cu DSP, avem 20 la sută de paturi alocate pentru pacienţii COVID, adica 25.000. Am crescut bugetul cu 65 la sută pentru secţiile ATI”, a explicat ministrul, în contextul în care sunt funcţionale 2805 paturi de ATI, acestea fiind asigurate cu echipamente şi personal.

Ce spune Rafila despre campania de vaccinare anti-COVID?

Mai mult, acesta a subliniat că dorește o revitalizare a campaniei de vaccinare, în România, deoarece până acum am avut o campanie de promovare a vaccinării şi mai puţin de informare privind vaccinarea.

„Trebuie să creştem ponderea informării, pentru că noi, până acum, am avut o campanie de promovare a vaccinării, în absenţa informării, şi acest lucru trebuie să se schimbe. (…) Această campanie trebuie realizată de profesioniştii din sănătate, sau alte persoane, cu mare autoritate profesională, credibile, şi să nu fie în niciun fel politizată.

„Lucrăm încât să avem un pachet de infromaţii adaptat pentru populaţie, care să fie diseminate atât la instituţiile publice din sănătate, DSP-uri, dar şi la organizaţiile pacienţilor şi cele profesionale. Am contactat deja principalele organizaţii ale pacienţilor, ONG-rui cu activitate relevantă în domeniu, astfel încât să avem la nivelul Ministerului Sănătăţii un Comitet consultativ de parteneriat pentru sănătate, care să ne ajută la semnalarea oricăror disfuncţionalităţi sau prin intermediul cărora să putem colabora cu organizaţiile de pacienţi sau cu ONG-uri.

Încercăm să lucrăm la instrumente de comunicare vizuală, pentru populaţie, referitoare la COVID-19, astfel încât ele să fie accesibile tuturor persoanelor, indiferent de nivelul de pregătire”, a conchis Rafila.