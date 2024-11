Pensionarii români primesc bani în cont

Luna decembrie 2024 aduce bani în plus pentru pensionarii români, în contextul unor măsuri menite să ofere stabilitate și sprijin în perioada sărbătorilor de iarnă.

Statul român a pregătit două tipuri de ajutoare care vor fi distribuite seniorilor și altor categorii vulnerabile. Aceste măsuri se aliniază programului de sprijin pentru alimente, care a funcționat pe tot parcursul anului 2024.

Ajutoare financiare în două tranșe

Primul sprijin constă într-o sumă de 250 de lei, care va fi încărcată pe cardurile de alimente între 9 și 17 decembrie 2024. Această sumă este destinată pensionarilor cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2.210 lei.

Conform autorităților, banii vor putea fi folosiți exclusiv pentru achiziționarea alimentelor și meselor calde, sprijinind astfel în mod direct nevoile de bază ale beneficiarilor.

În plus, un ajutor suplimentar de 125 de lei va fi acordat pensionarilor care au peste 60 de ani și venituri lunare sub 1.450 de lei. Această măsură a fost introdusă pentru a veni în întâmpinarea celor mai vulnerabile categorii de seniori, asigurându-le un plus de resurse pentru cheltuielile de sărbători.

Categoriile eligibile pentru sprijin financiar

Printre beneficiarii acestor ajutoare se numără și alte grupuri sociale vulnerabile. În cazul ajutorului suplimentar de 125 de lei, sunt incluși și persoanele cu dizabilități, care vor primi banii automat, indiferent de vârstă sau nivelul veniturilor.

De asemenea, sprijinul financiar va fi oferit și celor care primesc venitul minim de incluziune, ca parte a măsurilor de protecție socială.

Programul de sprijin pentru alimente, în cadrul căruia se oferă suma de 250 de lei, a avut un impact semnificativ pe parcursul anului 2024. Aproximativ 2,2 milioane de români au beneficiat de acest sprijin, care a totalizat 1.500 de lei pe an pentru fiecare beneficiar.

Distribuirea sumei finale din acest an se va face înainte de 15 decembrie, astfel încât beneficiarii să poată folosi banii în perioada sărbătorilor.

Cum se distribuie ajutoarele

Distribuirea celor două ajutoare financiare – atât pe cardurile de alimente, cât și sub formă de transfer direct – va fi realizată prin intermediul serviciilor poștale. Sumele vor fi virate între 9 și 17 decembrie 2024, astfel încât toți pensionarii eligibili să intre în posesia banilor înainte de Crăciun. Această sincronizare le permite să își planifice cumpărăturile festive, contribuind astfel la un nivel minim de confort financiar în preajma sărbătorilor.

Anul 2024 a fost marcat de un sprijin financiar consistent oferit de stat pentru categoriile vulnerabile. Programul de ajutoare sociale a inclus pensionarii cu venituri de până la 2.210 lei, copiii și adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu, familiile cu minimum doi copii și familiile monoparentale cu venituri de până la 675 de lei pe membru. De asemenea, persoanele singure care beneficiază de ajutorul minim de incluziune au fost incluse în acest program.

Cu toate acestea, pentru perioada 2025-2027, autoritățile au anunțat modificări semnificative ale programului de sprijin. Suma de bani anuală alocată pe cardurile de alimente va scădea drastic, de la 1.500 de lei în 2024, la doar 250 de lei anual. Aceasta va fi împărțită în două tranșe egale de câte 125 de lei. Această reducere a sprijinului social ar putea afecta capacitatea multor români de a face față cheltuielilor esențiale, mai ales în contextul creșterii prețurilor.

Deși decembrie 2024 aduce un sprijin financiar consistent pentru pensionarii români și alte categorii vulnerabile, perspectivele pentru anii următori par mai puțin favorabile. Totuși, pentru acest final de an, măsurile luate de stat oferă un ajutor concret pentru milioane de români, asigurând un nivel minim de confort financiar în perioada sărbătorilor.