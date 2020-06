”Casa Județeană de Pensii Prahova – Zero întârzieri!

Fără dosare cu termen depășit de soluționare! Atât la noi înscrieri cât și la cereri de recalculare pensii.

Deci – se poate! I-am arătat situația națională Directorului CJP Prahova.

M-am urcat în mașină și am venit să MULȚUMESC echipei de la Prahova. I-am luat prin surprindere. Știu că sunt exigentă dar cei care lucrează cu mine trebuie să știe că sunt, în primul rând, un om corect în sensul în care văd și unde se obțin rezultate de echipă.”, a scris Violeta Alexandru pe pagina sa de Facebook.

”Suntem înaintea ultimului termen”

”Suntem cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de ultimul termen de 2 luni pe care l-am anunțat Caselor de pensii pentru rezolvarea întârzierilor în calculul/recalcularea pensiilor, la solicitarea pensionarilor. Cele care rămân nerezolvate chiar trebuie să aibă o explicație serioasă. Oricâte urgențe am dar și noi sarcini de la o săptămână la alta, urmăresc cu încăpățânare atingerea scopului final – răspuns în termenul legal la toate solicitările pensionarilor, fără întârzieri!

După 2 luni urmează decizii! Am anunțat de la începutul mandatului care sunt prioritățile, am dat cel puțin 3 termene limită de când sunt ministru, după ce am ținut cont de toate cauzele obiective. Unde nu se poate, nu se poate și se vede, prin comparație. Acolo vor fi decizii.

Se poate performanță și în administrația publică. Nu este ușor dar se poate!”, a mai scris aceasta.