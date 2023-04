România va pierde banii din PNRR din cauza pensiilor speciale?

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a anunțat marți, 25 aprilie 2023, că forma trecută de Senat în privința pensiilor speciale încă nu a intrat în analiza Comisiei Europene, fiind așteptată analiza de impact a Băncii Mondiale.

„A apreciat că am redus foarte mult şi, practic, poate chiar am eliminat posibilitatea de a se abuza de sisteme. Comisia Europeană a apreciat faptul că nu va mai fi nicio pensie care să depăşească venitul din activitate şi faptul că ne-am dus către contributivitate, aliniind practic vechimea minimă din sistemul public de pensii şi cu sistemul bazat pe legi speciale, indemnizaţii şi pensii stabilite. În momentul de faţă, după amendamentele aprobate de Senat, am retransmis către Comisia Europeană şi către Banca Mondială noua formă a legii. Aşteptăm. În două, trei zile trebuie să vină noua analiză de impact de la Banca Mondială”, a explicat social-democratul.

Referitor la riscul de a pierde banii din PNRR din cauza pensiilor speciale, Marius Budăi a dat asigurări că nu se va întâmpla așa ceva.

„Eu am văzut că preşedintele partidului meu, din care fac eu parte, PSD, Marcel Ciolacu, a fost extrem de categoric şi a spus că nu”, a explicat el.

Ce se va întâmpla cu legea pensiilor publice?

Marius Budăi a vorbit, totodată, și despre legea pensiilor. Potrivit spuselor sale, „sunt făcute deja şi înaintate coaliţiei trei variante de discuţie pentru a pleca către o decizie către coaliţie.”

„Eu sunt profesionist din domeniu şi consider că atunci când te duci la decident trebuie să te duci cu mai multe variante, să le explici decidentului, după care să răspunzi întrebărilor decidenţilor. În momentul în care s-a luat decizia trebuie la fel, colaborat. Este o discuţie amplă, nu este o discuţie de pe o zi pe alta. Să avem şi o analiză finală de la Banca Mondială, după care am spus, şi aici este un lucru extrem de important la care ţin foarte mult şi noi, PSD, ţinem foarte mult, dialogul cu partenerii sociali.

Dacă am criticat că la scrierea PNRR nu s-a discutat cu niciun partener social, să spunem că partidele de atunci strict de dreapta de la putere au ignorat PSD că eram în opoziţie, dar nu pot să ignori partenerii sociali, societatea civilă şi pe cei implicaţi. Eu nu voi face aşa, voi discuta cu toate sindicatele şi cu organizaţiile de seniori din România”, a adăugat Marius Budăi.

Va fi interzisă cumularea pensiei cu salariul?

Referitor la interzicerea cumulului pensiei cu salariul, ministrul Muncii și Solidarității Sociale a explicat că oficialii români sunt în construcţia unor măsuri „care să vină, nu neapărat de a interzice drepturi, ci de a crea o solidaritate între stat şi cetăţeni”.

„Situaţia nu este una tocmai echilibrată şi fericită, din punct de vedere al evoluţiei economice la nivel mondial şi al preţurilor. Statul trebuie să facă anumite sacrificii prin o eficientizare a cheltuielii banului public şi o atenţie deosebită asupra programărilor din acest an, fie că ne referim la achiziţii de bunuri şi servicii care sunt necesare, dar o prioritizare a lor, astfel încât acele bunuri şi servicii, de exemplu, la care pot fi achiziţionate, fie spre sfârşitul anului, fie spre sfârşitul anului următor să poată fi amânate şi reprogramate pentru achiziţie sau dacă vorbim de deplasări, fie interne, pe externe, să vedem care din acele deplasări pot fi cuplate şi la care din acele deplasări putem renunţa, dacă putem renunţa.

Toată ideea dusă în această discuţie nu se pune doar pe o singură măsură. Este un pachet de măsuri care va veni pentru a crea pe viitor un spaţiu bugetar astfel încât dacă avem nevoie de intervenţii, fie în economie, fie în social, să avem acel spaţiu bugetar pentru a putea interveni atunci când avem nevoie”, a precizat social-democratul.