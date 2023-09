România își va reduce cele 41 de județe la doar 12?

România va avea doar 12 județe? Noul proiect de lege al deputatului USR Tudor Benga prevede o reorganizare teritorială complexă. Ea ar presupune reducerea județelor de la 41, câte sunt în prezent, la numai 12. Motivația pentru acest demers a fost oferită chiar de către ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, care consideră că statul nu își mai permite cheltuielile administrative actuale în mii de localităţi.

Aceasta este și concluzia la care au ajuns și oficialii de la BNR. Aceștia își bazează analiza pe date, care sunt cu adevărat covârșitoare.

România are un număr total de 3.228 de comune, fiecare cu propria sa primărie și aparat administrativ. Aceste comune angajează aproape 400.000 de persoane în sectorul public. Multe dintre aceste comune depind în mare măsură de finanțarea de la nivel central și utilizează fondurile primite de la Guvern pentru a acoperi în principal salariile angajaților din aparatul administrativ local.

România are 41 de județe, plus Municipiul București. Totodată, are și numeroase instituții și direcții în fiecare județ iar în aceste condiții, presiunea asupra bugetului de stat este semnificativă.

Proiectul de lege privind reorganizarea administrativă care a fost depus în Parlament de către deputatul USR Tudor Benga presupune că România ar avea doar 12 județe mari. Proiectul mai anunță și praguri pentru orașe și comune: 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru comune.

Ministrul Dezvoltării explică necesitatea acestui tip de demers

Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a explicat posibilele modalități de aplicare a unor astfel de demersuri de reorganizare administrativă și a evaluat fezabilitatea lor. El își bazează concluziile pe o experiență de 19 ani în administrația publică. Acesta susține că reorganizarea este necesară dacă se ține cont de cum acordă Uniunea Europeană finanțările. În această discuție, el introduce termenul de „consorții administrative”.

„Mai mult ca oricând, simțim cu toții că este necesar să facem această reorganizare administrativ-teritorială în primul și în primul rând, fiindcă vedem modul în care Uniunea Europeană finanțează proiectele. Până acum am funcționat în cadrul regiunilor și avem opt regiuni de dezvoltare. Fiecare dintre regiuni au câte șase județe în subordine și de asemenea, în prezent, Ministerul Dezvoltării va trebui să reglementeze codul administrativ, aducându-i îmbunătățiri încât să permită asocierea, deci crearea unor consorții administrative”, explică Veștea.

Ministrul Dezvoltării anunță ce ar presupune aceste consorții. Ele ar fi, pe scurt, o asociere a autorităților publice locale.

„La nivelul fiecărui se pot crea mai multe construcții admin-administrative. Asta ar însemna o asociere a autorităților publice locale de a putea gândi sisteme integrate și de a crea eficiență în actul administrativ. Este o condiție pe care Comisia Europeană ne-o pune într-o primă etapă pentru a crea acest cadru legislativ și-l vom crea în perioada următoare. Acest aceste consorții administrativă, vor avea personalitate juridică, vor avea de asemenea bugete proprii, vor avea angajați proprii, deci va fi un prim pas către reorganizarea administrativ-teritorială”, a declarat Veștea.

Ministrul susține că procesul de tranziție către aceste construcții administrative va începe chiar anul viitor, „în perspectiva accesării fondurilor europene și ca și condiție om impusă de Comisia Europeană”. Înainte de aceasta, este nevoie de crearea cadrului legislativ. Constituția poate fi modificată doar prin consularea cetățenilor.