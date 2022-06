Vestea serii pentru Vladimir Putin. Franța vrea ca Ucraina să recupereze Peninsula Crimeea de la Rusia

„Suntem pentru o victorie integrală cu restabilirea integrității teritoriale pe toate teritoriile cucerite de ruși, inclusiv în Crimeea. Odată ce războiul actual se va încheia, vor fi necesare noi discuții diplomatice pentru a stabili tipul de garanții de securitate pentru Ucraina și relația sa cu NATO pentru a construi o pace durabilă”, a spus recent un diplomat francez, aflat într-o vizită oficială la Kiev.

Ministrul Apărării Naționale din Ucraina, Oleksiy Reznikov, a declarat atunci că armele militare primite din SUA vor ajuta armata ucraineană să recucerească teritoriile ocupate de forțele ruse, inclusiv Peninsula Crimeea și regiunea estică Donbas.

„Vom elibera toate teritoriile noastre, toate, inclusiv Crimeea (…) Crimeea este un obiectiv strategic pentru Ucraina, deoarece este un teritoriu ucrainean”, a spus recent Oleksiy Reznikov într-un interviu acordat postului TV CNN.

Ucraina vrea să recupereze Peninsula Crimeea de la Rusia

Acesta a ținut să precizeze că eliberarea teritoriilor ocupate de soldații ruși se va face treptat. Potrivit spuselor sale, primul pas va fi stabilizarea situației actuale de pe terenul de luptă pentru a preveni noi pierderi ale armatei ucrainene.

Al doilea pas va fi respingerea forțele rusești până la pozițiile militare pe care le ocupau înainte de izbucnirea războiului, iar al treilea pas va consta într-un dialog diplomatic cu partenerii occidentali ai Ucrainei despre recuperarea teritoriilor pierdute, inclusiv Peninsula Crimeea.

Potrivit sursei citate, oficialii ucraineni au spus că nu vor folosi armele primite pentru a ataca militar Rusia, subliniind faptul că Guvernul de la Kiev nu consideră Peninsula Crimeea ca fiind teritoriu rusesc.

Vladimir Putin a anunțat că podul terestru dintre Rusia şi Crimeea este gata

Amintim faptul că presa occidentală a atras recent atenţia asupra faptului că Vladimir Putin a anunţat deja că invazia rusă în Ucraina a fost un total succes, în timp ce ministrul Apărării Naționale din Rusia, Serghei Șoigu, a oferit detalii despre noul proiect de infrastructură dintre Donbas şi Crimeea.

În plus, oficialul rus a spus că în teritoriile considerate pro-ruse şi în teritoriile aflate acum sub controlul armatei ruse, a fost restabilit traficul feroviari dintre zonele din sudul Ucrainei și granița cu Rusia. Serghei Șoigu a asigurat că între Crimeea și Rusia va exista un „trafic vast”, iar sute de kilometri de cale ferată deja au fost reparați, potrivit agenției de presă The Guardian.

De altfel, Crimeea va primi din nou apă, prin Canalul Crimeei de Nord, ce fusese blocat de către autoritățile ucrainene în 2014. Amintim faptul că Peninsula Crimeea nu mai avea acces nici la reţeaua de căi ferate a Ucrainei, după anexarea sa din 2014, însă acum cel puțin un transport cu vagoane pline cu cereale de la Melitopol a ajuns acolo.