Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului de la Moscova, ar urma să dezbată joia viitoare (29 septembrie 2022) proiectele de lege privind alipirea regiunelor ucrainene, parțial ocupate de armata rusă, Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie la Rusia, în contextul în care marțea viitoare (27 septembrie 2022) se vor încheia referendumurile pentru alipirea acelor zone la Rusia.

Anunțul a fost făcut de agenția rusă de presă TASS, care a citat o sursă neprecizată din legislativul Rusiei. Informaţia respectivă a fost ulterior confirmată şi de agenţia rusă de presă Interfax.

Potrivit agenţiei ruse de presă RIA Novosti, care a citat, la rândul său, o sursă neprecizată, vinerea viitoare (30 septembrie 2022) Vladimir Putin ar urma să se adreseze celor două camere ale Parlamentului de la Moscova, reunite într-o sesiune extraordinară. În cadrul acelei întâlniri, se va discuta despre alipirea provinciilor Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie la Rusia.

Vă amintim că, vineri după-amiază, Mihailo Podoliak, consilier prezidențial al lui Volodimir Zelenski, a calificat referendumurile organizate de Guvernul de la Moscova pentru anexarea teritoriilor din sudul și estul Ucrainei la Rusia drept un „spectacol de propagandă”.

„Încă o dată despre crucial. Astăzi, în teritoriile ocupate, nu există nicio acțiune în justiție numită „referendum”. Este doar – 1. Spectacol de propagandă pentru z-conscripție. 2. Teritoriul Ucrainei care are nevoie de o eliberare imediată”, a scris, vineri după-amiază, Mihailo Podoliak pe contul său de Twitter.

