Un protest organizat de partidul ultranaționalist Renașterea din Bulgaria, care este pro-rus și împotriva Uniunii Europene (UE), a degenerat în violențe, iar mai mulți polițiști au fost răniți. Membrii și susținătorii partidului politic au ieșit în stradă pentru a susține leul bulgăresc și a se opune introducerii monedei euro.

Președintele Renașterea, Kostadin Kostadinov, a declarat că nu vor ca independența financiară a Bulgariei să fie distrusă și că vor să păstreze leul bulgăresc. El a mai spus că sunt acolo pentru a-și apăra libertatea.

Protestul a început sâmbătă la prânz, în fața Băncii Naționale a Bulgariei, iar mai apoi au mers în marș spre sediul reprezentanței Comisiei Europene (CE) din Sofia. Guvernul Bulgariei a condamnat atacul asupra clădirii UE, spunând că astfel de acte sunt inacceptabile și contrar principiilor statului de drept.

💶 No to the Euro: Bulgaria’s anti-euro protesters try to storm EU mission building – Reuters

