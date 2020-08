În proiectul lansat în dezbatere publică de Ministerul de Interne Codul Rutier ar urma să fie modificat, astfel încât vârstele pentru obținerea permisului de conducere să fie scăzute. Sunt vizate doar anumite categorii. Mai exact, este vorba de permisele pentru șoferii de camioane și de autobuze.

„Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera d), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile C și CE este de 18 ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, se arată în proiectul care se află dezbatere publică din data de 22 iulie 2020.

Ce criterii trebuie să îndeplinească candidații

În ceea ce privește vârsta, cei care vor dori să obțină un permis auto pentru ategoriile D și E trebuie să aibe minim 21 de ani.

„Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 21 de ani”

(6) Prin excepțiede la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test.

„Vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 23 de ani”

(7) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE este de 23 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale accelerate, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test”, se arată în proiectul care se află dezbatere publică din data de 22 iulie 2020.

În prezent, vârsta de obținere a unui permis auto pentru categoria C vizează, care vizează camioanele, este de 21, de ani, iar același lucru este valabil și pentru categoria CE, care se referă la ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C la care se adaugă o remorcă care are o masă totală mai mare de 750 de kilograme.

În ceea ce privește categoriile D și DE, în prezent, vârsta minimă a șoferilor cerută în momentul de față de Codul Rutier este de 24 de ani.