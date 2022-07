Este anunţul momentului la nivelul Uniunii Europene! S-a aprobat în mod oficial trecerea acestei ţări la moneda unică europeană.

Marţi, 12 iulie, miniştrii de Finanţe din statele Uniunii Europene au aprobat formal, marţi, planul de integrare a Croaţiei în zona euro.

Totul va avea loc de la 1 ianuarie 2023, transmite agenţia Reuters. Croaţia va deveni astfel al 20-lea membru al zonei euro.

„Adoptarea euro nu este o cursă, ci o decizie politică responsabilă”, a declarat Zbynek Stanjura, ministrul ceh al Finanţelor. Republica Cehă deţine preşedinţia semestrială a UE.

„Moneda euro va consolida economia croată și va aduce beneficii cetățenilor, afacerilor și societății croate”, se arată şi într-o postare pe Twitter a Comisiei Europene.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, marţi, trei documente cu caracter legal care vor permite introducerea monedei euro în Croaţia de la 1 ianuarie 2023.

Reamintim că în Consiliul UE sunt reprezentate guvernele statelor membre ale Uniunii Europene.

Croatia today signed the final acts granting the country Eurozone membership. 🇭🇷 is now ready to adopt the euro on 1 January 2023.

The euro will strengthen the Croatian economy and benefit its citizens, businesses and society.#EUROinCroatia pic.twitter.com/0zRua73z2N

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 12, 2022