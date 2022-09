Conform tradiției regale, noile monede din Marea Britanie vor avea chipul regelui Charles al III-lea orientat în direcția opusă față de cel al Reginei Elisabeta a II-a. Un exemplu în acest sens este prezentat pe o monedă comemorativă lansată în 2019, pe care figurează Regele Charles.

Are you watching ‘Prince, Son And Heir: Charles At 70’ on @BBCOne this evening? We’re proud to commemorate HRH the Prince of Wales’ milestone birthday on our new range of coins: https://t.co/tu0r26Z3uK pic.twitter.com/ngFvupBJa6

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) November 8, 2018