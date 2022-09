Ghinionul regelui Charles al III-lea în materie de stilouri a continuat și astăzi, când stiloul pe care îl folosea pentru a semna un document a avut o scurgere.

Regele s-a aflat la Castelul Royal Hillsborough din Hillsborough, în apropiere de Belfast, unde a semnat o carte înainte de o slujbă de reculegere la Catedrala Sfânta Ana.

Dar regele a devenit vizibil iritat când stiloul pe care îl folosea i-a pătat unul dintre degete.

”Dumnezeule, nu-mi place (stiloul) ăsta!”, a spus Charles ridicându-se şi înmânându-i stiloul soţiei sale, regina consoartă Camilla.

”Ia uite, se întinde peste tot”, a spus Camilla când Charles îşi ştergea degetele.

”Mă enervează la culme… de fiecare dată”, a spus Charles în timp ce se îndepărta.

Un ajutor s-a grăbit să recupereze stiloul care curgea, în timp ce regele își ștergea cerneala de pe mâna dreaptă cu o batistă.

Momentul a fost surprins în direct pe ecrane, iar un telespectator a remarcat: „Cât de greu este să îi dai omului un stilou care nu curge și o masă fără dezordine?”.

Charles not happy with his pen again! #PenGate pic.twitter.com/kHkWnA0WdO

Acest moment are loc la câteva zile după ce a fost proclamat noul rege, dar, în timp ce semna proclamarea istorică, el i-a făcut semn unui ajutor să mute un vas de cerneală de pe biroul său, care a fost descris ca fiind „mult prea mic” pentru a scrie un asemenea document uriaș.

🔖🇬🇧King Charles prompts aide to take pen away: King Charles was seen prompting his aide to remove a tray of pens from his desk during his proclamation ceremony. pic.twitter.com/87iKol4P8W

— worldnews24u (@worldnews24u) September 10, 2022