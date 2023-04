Gata cu pixul și hârtia pentru Poliția Rutieră atunci când întocmesc procese verbale de contravenție. Tot ceea ce țtiam până acum, nu va mai fi la fel pentru șoferii care comit abateri. Polițiștii nu vor mai scrie amenzile date în trafic cu pixul, ci vor folosi o aplicaţie pe telefonul mobil. Aceasta va permite completarea datelor mult mai uşor.

Mai exact, agenții vor putea scana atât documentele șoferilor, cât și cele ale mașinii şi pot verifica dacă cei de la volan au avut abateri de la lege în trecut, dar și dacă mașina are ITP-ul sau asigurarea valabile.

Poliția Rutieră se digitalizează

În plus, în cazul unei amenzi, șoferii o vor putea plăti pe loc, de luna viitoare, pentru că aplicația va avea și o funcție de POS.

„Suntem foarte încântați să scoatem la lumină unul dintre primele proiecte de suflet din pachetul de digitalizare a muncii de poliție.

Sindicatul Europol va lansa o aplicație de digitalizare a modului de aplicare a contravențiilor. Adică la revedere hârțogăraie pentru polițiști. Adică în curând vom reuși să le ușurăm colegilor noștri considerabil munca”, a anunțat Europol.

„În timp ce Ministerul de Interne are sute de specialiști și milioane de euro la dispoziție, noi am reușit într-o lună să construim de la zero o aplicație ușor de folosit, eficientă și care substituie 90% din ceea ce trebuia să completeze polițistul cu pixul.

Vom reveni foarte curând cu detalii. Știm că așteptați cu nerăbdare!”, este mesajul transmis de Europol, pe pagina de Facebook.

Amenda poate fi plătită pe loc cu cardul

Tot din aplicație se vor putea plăti amenzile pe loc. „În situaţia în care contravenientul, şi e un element de noutate, dorește să plătească pe loc contravenția cu cardul, aplicația are și funcţia de POS, lucru care permite plata pe loc și, implicit, și imprimarea procesului-verbal de contravenție și a dovezii plății.

Asta pentru că, alături de aplicație, avem o imprimantă mobilă care are un cost relativ redus”, a declarat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, potrivit euronews.ro.

Doar în București, în ianuarie și februarie au fost date 9.000 amenzi pentru viteză și au fost reținute 350 de permise de conducere.