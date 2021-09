Se renunță la obligativitatea purtării măştii în unele şcoli primare. Această măsură a fost luată de autoritățile franceze. Potrivit unui decret guvernamental publicat astăzi, elevii din Franţa nu vor mai fi obligaţi să poarte măşti faciale de protecţie anti-Covid în şcolile primare din regiunile cu o rată scăzută de infectare cu noul coronavirus. Măsura vine ca urmare a îmbunătăţirii situaţiei Covid-19 în Franţa după ce guvernul a accelerat campania de vaccinare.

Parisul şi suburbiile învecinate nu se numără printre cele 47 de departamente metropolitane sau districte administrative unde purtarea obligatorie a măştilor va fi sistată, relevă datele prezentate de Ministerul Sănătăţii și citate de Agerpres.

Potrivit decretului, zonele unde portul măştilor va înceta să mai fie obligatoriu în şcolile primare trebuie să raporteze sub 50 de cazuri Covid-19 la 100.000 de locuitori timp de cinci zile consecutiv.

În ciuda acestei măsuri pe care am putea-o numi de relaxare, purtătorul de cuvânt al guvernului, Gabriel Attal, a anunțat încă de miercuri că Franţa plănuieşte să extindă starea de urgenţă până vara viitoare în scopul gestionării epidemiei de coronavirus.

Ce se întâmplă cu masca de protecție în România

În România, situația este extrem de gravă din cauza COVID. Chiar astăzi, două județe au decis că purtarea măștii este obligatorie pentru a opri răspândirea coronavirusului. Autoritățile din Constanța și Buzău au decis să impună purtarea măștii pentru a limita răspândirea coronavirusului.

Aici, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis restricțiile care vor intra în vigoare pe litoral de la data de 1 august. Astfel, masca devine obligatorie în spațiile deschise unde se formează aglomerări.

”Avem 3 puncte pe ordinea de zi. La punctul 1 am avut analizarea propunerii venite din partea DSP Constanța în vederea obligativității purtării măștii în spații deschise în care se formează aglomerări, unde distanța fizică între persoane nu se poate respecta, distanța de doi metri.

Vorbim despre piețe, oboare, târguri, curțile exterioare ale lăcașelor de cult, peroanele gărilor, stațiile de autobuz… Sunt mai multe introduse. Toate acestea le vom face publice prin hotărârea de Comitet Județean pentru Situații de Urgență.”, a spus George-Sergiu Niculescu, prefectul județului Constanța.

Masca de protectie este obligatorie de joi in toate spatiile deschise aglomerate din judetul Buzau. Reunit in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in spatiile deschise cu un numar ridicat de persoane

sursa foto: dreamstime