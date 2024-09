De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, speculațiile privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România au crescut. În acest context, premierul Marcel Ciolacu a clarificat poziția sa pe acest subiect controversat.

Într-o emisiune din aprilie 2024, Ciolacu a declarat că „exclus reintroducerea stagiului”. El consideră că armata ar trebui să fie formată din „militari profesioniști”. În plus, a subliniat importanța creării unui cadru care să încurajeze tinerii să se alăture armatei.

Premierul a accentuat că România dispune de o armată bine pregătită și aliniată standardelor NATO.

Ciolacu a adus o notă personală subliniind experiența sa în armata comunistă. La terminarea liceului, în 1986, a fost convocat și repartizat la flota prezidențială.

„A fost cam lungă. Am făcut un an şi patru luni. Alţii au făcut un an şi şase luni. Prima oară am fost trimis la Sighetu Marmaţiei, dar n-am ajuns și mi-au comunicat apoi că schimbat locația. Am fost trimis la Geniu, pe undeva pe lângă Bucureşti. Pe urmă am fost trimis la aviaţie. Cred că acele vremuri s-au dus. România are nevoie de o armată de profesionişti, vedem abordarea europeană în primul rând, a mărturisit Ciolacu la Prima TV.”, a explicat el, aducând în discuție rolul său strategic în supravegherea traficului aerian.